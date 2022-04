A rede de restaurantes Paris 6 abriu vagas e está contratando em Santa Bárbara d’Oeste para início imediato. A nova opção gastronômica será no Villa Multimall (antigo Vic Center), na Avenida Santa Bárbara.

O Paris 6 é inspirado nos anos 1920. “E foi nessa viagem que a embriaguez trouxe-me a iluminação de abrir um novo bistrô, um novo refúgio em São Paulo, que pudesse transportar seus clientes aos anos 20 do século passado. Especificamente, levá-los em espírito a Saint-Germaind-des-Prés, no 6º Distrito de Paris, o Paris 6eme. Ou simplesmente, Paris 6. Dois anos depois, a viagem no comptoir do Di Bistrot transformava-se em realidade. Bem vindo ao mundo encantador de Paris de 1920. Bem vindo ao Paris 6!”, traz a home do site do restaurante.

A data prevista para inauguração do espaço é dia 02/05.

As vagas disponíveis são para auxiliar de cozinha, maitre, garçom e garçonete e barista. Os interessados devem enviar currículo para [email protected]