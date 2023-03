Parimatch Brasil Casino Online Revisão 2023

Parimatch Brasil – informações básicas

Parimatch é uma das plataformas de jogo online mais populares no Brasil. Foi fundada em 1994 e desde então goza de uma grande reputação no mundo. Parimatch brasil oferece uma grande seleção de diferentes jogos, incluindo jogos ao vivo, bônus generosos, e muitas outras promoções para seus usuários. Além disso, o Parimatch é confiável e é legal no Brasil.

O site é propriedade da PMSPORT N.V. que está registrada em Curaçao e detém uma licença da Kahnawake Gaming Commission e é regulamentada pelo Governo de Kahnawake.

Parimatch bonus

O Parimatch Casino oferece um grande número de bônus generosos para seus jogadores, incluindo um bônus de100% de boas-vindas para novos clientes. Após o registro, digite seu Parimatch login e senha para autorizar e fazer seu primeiro depósito para receber o bônus. Além do bônus de boas-vindas, você também pode receber muitos outros bônus diferentes na plataforma: cashback, bônus de depósitos, prêmios extras e muito outros.

Parimatch Jogos de Cassino

No Parimatch Brasil, você pode encontrar uma grande seleção de diferentes jogos de cassino, incluindo jogos ao vivo. Na plataforma, estão representados tipos de jogos tão populares como:

Roleta (European Roulette, American Roulette, etc.);

Blackjack (Blackjack 5, Turkish Blackjack);

Poker (Joker Poker, Red Black Poker);

Jackpot (Jackpot 6000, Jackpot Express);

Baccarat (Baccarat Supreme, Baccarat 777);

E muito outros.

Na plataforma, você também pode ver uma enorme seleção de slots: clássicos e temáticos. Melbet oferece tipos de slots tais como: Fruta, Fantasia, Egito, Livros e outros. Todos os jogos na plataforma são desenvolvidos apenas pelos melhores fornecedores. Você pode ver entre eles nomes tão conhecidos como:

Playtech;

Play’n’Go;

Pragmatic Play;

Playson;

Evolution;

Amatic;



Os nomes desses desenvolvedores são uma garantia de alta qualidade dos jogos.

Parimatch Apostas esportivas

Parimatch não é apenas um cassino, mas é também uma maravilhosa casa de apostas. Você pode encontrar lá muitos dos esportes mais populares: tênis, basquetebol, futebol, tênis de mesa, etc. Você também pode fazer Parimatch apostas em um grande número de esports:

CS:GO;

League of Legends;

Rainbow 6;

Dota 2;

Valorant;

Starcraft;

E outros.

Live Casino Parimatch

Uma das maiores vantagens da plataforma é a possibilidade de jogar com revendedores reais e outros jogadores. Live Casino Parimatch oferece uma enorme variedade de jogos diferentes:

Roleta (Roleta Brasileira, Roleta Ao Vivo);

Game Shows (Spin a Win, Sweet Bonanza CandyLand);

Blackjack (ONE Blackjack, Infinite Blackjack);

Baccarat (Lightning Baccarat, Grand Baccarat);

Poker (Royal Poker, Carribean Stud Poker);

E muito outros.

Parimatch Brasil Apoio ao cliente

Se você tiver quaisquer problemas ou perguntas sobre como jogar no Parimatch, você pode sempre entrar em contato com o apoio ao cliente amigável da plataforma. Você pode contatá-los de alguma forma: por chat ao vivo, WhatsApp, Telegram, e e-mail.

Opção de contato Detalhes Chat ao Vivo Disponível na plataforma WhatsApp +157335383813 Telegram @ParimatchBrazil_bot E-mail [email protected]

Por que escolher Parimatch Brasil?

Agora, há uma grande seleção de diferentes cassinos no mercado brasileiro, mas Parimatch tem as maiores vantagens. Você pode ver algumas delas abaixo.

É uma plataforma legal e segura;

Seção de apostas esportivas disponível;

Jogos ao vivo;

Aplicação móvel;

Suporte ao cliente disponível 24/7;

Bônus generosos;



Portanto, podemos ver que Parimatch é uma excelente opção para todos os jogadores brasileiros. Esta plataforma tem tudo para tornar seu jogo conveniente e rentável, por isso recomendamos totalmente este cassino.