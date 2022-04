Com o objetivo de reforçar as ações de combate à dengue em Americana, a Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) firmou uma parceria com a CPFL, que se comprometeu em auxiliar nas atividades, com a distribuição de panfletos e identificação dos imóveis que apresentarem risco na proliferação do Aedes aegypti. Tais atividades serão desempenhadas pelos leituristas que fazem as medições em todos os imóveis do município.

Nesta quarta-feira (20) uma primeira reunião para alinhamento da parceria foi realizada na sede da Uvisa e contou com a participação do diretor da unidade, Antônio Donizetti Borges, do coordenador do setor de Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, da consultora de relacionamento da CPFL, Talita Pinotti, e do fiscal, Gilberto Tozzi.

Na reunião, ficou definido que a Uvisa irá capacitar os leituristas, que irão repassar ao PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) imóveis que apresentarem alguma situação possível de risco na proliferação do mosquito Aedes aegypti para que, posteriormente, os funcionários da Uvisa retornem pontualmente nesses locais.

Os leituristas não terão o papel de visitadores, já que não adentram os quintais dos imóveis, porém, a proposta é que eles observem o ambiente de forma geral, considerando o ângulo de visão no momento da leitura, identificando assim locais que apresentam condições favoráveis à reprodução de mosquitos. A identificação será feita por meio de um código que será gerado no momento da leitura e a CPFL então repassará os endereços à Uvisa, para as medidas cabíveis.

Além das informações sobre possíveis irregularidades, os leituristas também vão deixar nos imóveis um panfleto, elaborado pelo município, contendo orientações gerais sobre a dengue. “A CPFL já faz isso em alguns municípios paulistas e as informações auxiliam as equipes municipais de controle da dengue. É uma ação colaborativa que permite ampliar a visão geral sobre os imóveis”, destacou Antônio Jorge da Silva Gomes.

Para o diretor da Uvisa, a parceria tem como proposta fortalecer e agregar esforços na luta que é de todos nós. “Neste momento em que vivenciamos um surto de dengue, esta parceria vem somar esforços na luta, de toda a sociedade, contra o mosquito transmissor da doença” disse.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, apontou como sendo de grande importância o trabalho conjunto, o que irá proporcionar um reforço sobre todas as atividades que o município já desempenha no combate à dengue. “Nós ficamos muito satisfeitos e agradecidos com o apoio da CPFL nesta batalha contra o Aedes aegypti. Certamente esta parceria é de extrema importância, pois irá reforçar ainda mais as ações realizadas diariamente no combate à doença”, completou.

De acordo com a Uvisa, a capacitação ficou agendada para a próxima quarta-feira (27) e o início das atividades está previsto para o dia 2 de maio.