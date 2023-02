‘Parada Poética’ Nova Odessa volta esta 2a

Nesta segunda-feira (13/02), às 19h, o sarau mais famoso da cidade retorna para sua primeira edição de 2023. Acontecendo toda a 2ª segunda-feira de cada mês, a “Parada Poética” (que conta com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através do Departamento de Cultura e Turismo) acontece na Estação Ferroviária, localizada na Praça Central José Gazzetta, com apresentação de Renan Inquérito e a discotecagem de Viny Blanco. A participação é livre e gratuita.

Parada Poética sucesso

Do surgimento do sarau em um bar para a Estação Ferroviária de Nova Odessa, a Parada Poética completará 10 anos de atuação na cidade em 2023, sendo sempre um ponto de entretenimento que reúne crianças, jovens e adultos na mistura de cultura da poesia popular.

O espaço já trouxe para o público, artistas de todo o Brasil, promoveu mais de 100 lançamentos de livros e abre o microfone para que todos libertem suas ideias em forma de arte – seja cantando, declamando, ou conversando com o público visitante.

O evento ainda conta com opções de lanches e bebidas no recinto, acontecendo até as 22h. Para se apresentar, é só deixar o nome com a organização. “É bonito ver o desenvolvimento que a turma da Parada desenvolve a cada ano. Quase 10 anos de história e continuar enchendo o evento, com uma grande diversidade de pessoas não é para qualquer um”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

