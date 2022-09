Alunos do Ensino Fundamental de cinco escolas da rede municipal participam esta semana da Parada Poética nas Escolas de Americana, realizada pelo rapper, professor e escritor Renan Inquérito, em uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. A Parada Poética nas Escolas de Americana começou nesta segunda-feira (12) e vai envolver alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Prof. “Jonas Corrêa de Arruda Filho”, “Prof. Florestan Fernandes” e “Paulo Freire”, do CAIC “Prof. Sylvino Chinelatto” e do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Prof. Milton Santos”.

Renan, professor de Geografia, criou a Parada Poética há nove anos, fazendo “poesia de primeira, numa noite de segunda”, bordão criado pelo artista, que convida escritores e o público para se apropriar do seu microfone e “maltratar a gramática e jogar a culpa na licença poética”, como ele mesmo diz.

“A Parada Poética é um projeto especial por estimular a proatividade do público, que troca o papel de espectador pelo de protagonista de sua verdade ao declamar as poesias, próprias ou de terceiros, no microfone. A Parada Poética Nas Escolas leva os estudantes a uma nova percepção, mostrando como a poesia está no cotidiano e estimulando-os a produzirem seus próprios textos”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Nesta segunda (12), a Parada Poética nas Escolas está na EMEF “Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho”, no bairro Vila Margarida. Terça-feira é a vez da EMEF “Prof. Florestan Fernandes”, no Morada do Sol, e, na quarta-feira, Renan Inquérito estará no CAIC “Prof. Sylvino Chinelatto”. Na quinta-feira é a vez dos alunos do CIEP “Prof. Milton Santos” e, na sexta, da EMEF “Paulo Freire”.”