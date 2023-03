Para 75%, consórcio é alternativa a investimento

Consórcio como alternativa a investimento

Uma pesquisa da Ademicon, maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos e no top 5 entre todos os players do segmento, realizada em parceria com o Instituto QualiBest, pioneiro em pesquisas online do país, mostrou que 75% dos brasileiros acreditam que o consórcio pode funcionar como uma opção de investimento. O levantamento revela também o perfil dos que mais consideram o consórcio como ferramenta de investimento, com destaque para as mulheres (82%).

O levantamento foi feito entre novembro e dezembro de 2022 e ouviu 880 pessoas com o objetivo de oferecer subsídios para entender o comportamento do brasileiro no que se refere ao planejamento financeiro e sua visão sobre a modalidade de consórcio. A amostra inclui dados coletados da faixa etária a partir de 18 anos, das classes A, B e C, em todos os gêneros e regiões do país.

Melhoria das finanças pessoais e compra de um bem no futuro

O estudo também mostrou que 68% dos respondentes se dizem confiantes sobre a melhoria de suas finanças pessoais. Quando perguntados sobre o consórcio ser uma possibilidade para a compra de um bem no futuro, 49% das pessoas disseram que consideram essa alternativa.

Os motivos para aquisição de um bem por meio do consórcio, de acordo com os entrevistados são: segurança na operação, garantia de realização e programação de gastos (49%). Já 25% dos respondentes disseram que o fato de não haver juros nem entrada são os fatores determinantes.

“O resultado é extremamente positivo, pois demonstra que praticamente metade da amostra considera que o consórcio como uma alternativa viável para adquirir um bem, seja um imóvel, um veículo, entre outros. De maneira geral, a pesquisa mostra otimismo com o futuro e é mais um importante instrumento para entendermos o comportamento do consumidor no que diz respeito a suas finanças pessoais, de modo que possamos oferecer as melhores soluções ligadas à modalidade consórcio, promovendo sempre a democratização do crédito”, afirma Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.

Planejamento financeiro

O tempo de antecedência que os entrevistados levam para começar a se planejar para adquirir um bem de alto valor também foi uma informação revelada na pesquisa: a maioria (45%) respondeu que mais de um ano; já 26% dos entrevistados disseram que levam um ano, 22% seis meses, e apenas 7% levaria menos de 6 meses.

No quesito organização financeira, a maior parte (61%) se considera organizada.

Sobre a Ademicon

A Ademicon tem mais de 30 anos e é a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos. A companhia entende o consórcio como uma ferramenta de planejamento financeiro e também um investimento, que possibilita a conquista de bens e serviços com foco na geração de novos negócios, na formação do patrimônio e na realização de projetos de vida dos clientes. Por meio da Ademicon Consórcio e Investimento, a empresa comercializa consórcio nos segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados) e serviços. Já com a Ademicon Administradora, outro braço da holding, opera o consórcio de grandes marcas parceiras, como New Holland, Iveco, Librelato, Mitsubishi e Suzuki. Além disso, administra o Consórcio Coxa, resultado da parceria com o Coritiba Foot Ball Club, e o PopCon Consórcio, da parceria com o Grupo Massa. Seu portfólio conta ainda com o home equity, car equity e cota equity, comercializados pela Ademicon Crédito, e seguros. A empresa, que tem atuação nacional e os fundos Treecorp Investimentos e 23S Capital em sua estrutura societária, conta atualmente com 160 unidades de negócio distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal.

Sobre o Instituto QualiBest

Pioneiro em pesquisas online, o Instituto QualiBest acumulou, ao longo dos anos, uma série de ferramentas inovadoras, que vêm transformando a forma de conduzir pesquisa de mercado e buscar respostas para projetos qualitativos e quantitativos de diversos níveis de complexidade. Além disso, compartilha com o mercado com regularidade seus estudos proprietários. Possui hoje um painel com mais de 250 mil usuários cadastrados em todo o País e já realizou mais de 5.000 estudos. Entre os clientes do Instituto destacam-se Avon, BRF, Claro, Johnson & Johnson, Nivea, Pepsi, Sanofi, Unilever, Uber, entre outros.