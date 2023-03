O papel da Escola vai além e em especial na infância

Escola é um lugar que nos encanta

principalmente pela capacidade de aprendizagem das crianças, em particular, na Educação Infantil.

Temos oportunidades de atuar como professores e coordenadores pedagógicos, aproximando-nos das crianças para compreender como pensam, como aprendem e também perceber suas necessidades de educação e desenvolvimento.

Todas as experiências e oportunidades favorecem, colaboram, potencializam e ampliam a cultura, desenvolvendo conhecimentos e habilidades dos pequenos. É na infância que as crianças são inseridas na vida social, começam a vivenciar valores, aprendem a conviver, desenvolvem múltiplas linguagens e percebem o mundo adulto, construindo estruturas para toda a vida.

A busca por preservar a brincadeira, a fantasia e a curiosidade é fundamental para planejarmos ações pedagógicas com propostas intencionais e significativas, a fim de permitir que as crianças aprendam e vivam a infância a que têm direito.

A mascote “Cobra”, sugerida como uma estratégia pedagógica pelo Ciranda Educação Infantil, do Mathema, possibilitou inúmeras oportunidades em utilizar diversos recursos e materiais, espaços explorados, canções, brincadeiras simbólicas, pinturas, experiências com textura, relatos, pensamento, imaginação, letras, formas, cores, resolução de problemas, medidas de comprimento e habilidades de convivência social.

Ela foi confeccionada pelos estudantes com o auxílio da professora. Foram diversas etapas realizadas para que a “Cobra” se tornasse um brinquedo de estimação. As crianças foram incentivadas a escolher um nome, sua cor, pintar e colocar adereços, dando uma identidade ao seu mascote.

Em roda de conversa, decidiram que a “Cobra” deveria fazer visitas e passar o final de semana na casa de cada uma.

As famílias, orientadas pela professora, registraram por meio de fotos as atividades que realizavam em casa, como cuidar e se responsabilizar pelo “conforto e tratamento do animal”. Ela se tornou o pet de estimação da turma.

Nos momentos em que a “Cobra” retornava à escola, a professora promovia rodas de conversa, estimulando os pequenos a produzirem relatos. Com isso, a linguagem oral se expande, o vocabulário enriquece e a socialização entre as crianças favorece a construção de

conhecimentos, envolvendo-se com os outros.

Precisamos admitir que a Educação Infantil tem uma dupla dimensão: a de cuidar e a de educar. Cabe a essa fase escolar proteger a criança, garantir que ela se desenvolva de forma saudável e íntegra (BNCC).

“Escola é lugar para fazer amigos, educar-se, trabalhar, crescer e ser feliz.”

Escola é tudo!

*Maria de Fátima Vanderlei Gongora, coordenadora pedagógica de ensino infantil

