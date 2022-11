Inspirado pelas belíssimas paisagens brasileiras e no amor pelo Brasil, o Tivoli Shopping montou um cenário inédito para celebrar esse período tão especial do final do ano, que em 2022 chega unindo Natal e Copa do Mundo. Por isso, a decoração natalina desta vez será toda nos tons de verde e dourado. Para completar, muitas luzes farão parte da ambientação, representando todo o brilho do Natal e deixando o espaço iluminado e com aquele clima especial, típico desta época do ano.

“A Copa do Mundo e o Natal são duas datas importantes em nosso calendário e que geram emoção nas pessoas, despertando o sentimento de união, otimismo e esperança, por isso, resolvemos juntar as duas coisas e fazer algo diferenciado este ano. Faremos o lançamento do nosso “Natal 5 Estrelas” no dia 5 de novembro, com uma supercelebração. Preparamos com muito carinho um dia cheio de atrações para toda a família curtir unida. Estão todos convidados a virem comemorar com a gente”, explica Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Para marcar a abertura da decoração e da programação de Natal, o Tivoli Shopping promove neste sábado um dia repleto de atrações gratuitas para o público.

A programação tem início às 10h, com a presença de personagens natalinos que irão interagir com as pessoas e fazer a distribuição de balas e bexigas.

Das 14h às 20h, haverá carrinhos de pipoca com distribuição gratuita em dois pontos do shopping: em frente à loja Cobasi e na área externa da portaria C, que dá acesso às Lojas Americanas.

No período da tarde, às 14h, será realizada uma Parada Natalina, com apresentação de seis personagens temáticos.

Das 14h30 às 17h30, serão realizados passeios de trenzinho pelo estacionamento. O ponto de embarque será no Espaço Boulevard (entrada da Cobasi).

Uma atração surpresa, às 16h, encantará o público no ponto principal da decoração, na Praça de Eventos.

Às 19h, será realizada mais uma Parada Natalina, dessa vez com 12 personagens temáticos que percorrerão o shopping convidando o público a ir até a fachada para acompanhar o espetáculo de abertura do Natal.

Por volta das 19h30, eles farão um show especial em frente à fachada da entrada principal e acontecerá a tão esperada chegada do Papai Noel.

Logo depois, ocorrerá a primeira apresentação do Show de Luzes desta temporada e o Papai Noel ficará em seu trono para receber a criançada e tirar fotos com o público.

Decoração e atrações

O ponto central da decoração do Natal 5 Estrelas ficará montado na Praça de Eventos. O belíssimo Jardim Encantado, repleto de elementos natalinos, como guirlandas, trenó e uma árvore de Natal gigante com 8 metros de altura, promete encantar adultos e crianças e ser o cenário perfeito para fotos.

E, como já é tradição no Tivoli Shopping, mais uma vez haverá uma atração interativa e tecnológica, que neste ano fará uma homenagem à nossa Seleção Brasileira de Futebol 5 estrelas. No cenário, a pessoa tocará em um painel e aparecerão as camisas com as quais o Brasil levou o título de campeão da competição, ou seja, os uniformes usados pelos jogadores brasileiros das Seleções nas Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A camisa com a qual a Seleção Brasileira disputará esta Copa também fará parte da apresentação.

Ao tocar o painel, além de ver as camisas, a pessoa assistirá a uma animação e, a cada toque, as camisas irão recebendo as cores e ganhando seus elementos até ficarem completas. Essa atração promete divertir e encantar pessoas de todas as gerações, que poderão relembrar e/ou conhecer os uniformes usados nas conquistas dos títulos.

A ideia dessa atração é que seja um entretenimento para aproximar as famílias. “Muita gente não viu as Copas mais antigas, e esse cenário possibilitará que conheçam agora como eram as camisas que foram usadas pelas Seleções que foram campeãs. E quem acompanhou isso na época, vai poder relembrar como elas eram, o que certamente vai porporcionar o resgate de memórias e emoções. Além disso, todos também vão poder ver de pertinho como será a nova camisa, a que o Brasil vai usar nessa Copa, na busca pelo hexa. Então será algo para unir gerações mesmo, uma atração que os filhos, pais, avôs e netos poderão curtir juntos”, destaca Paula.

O espaço interativo ficará instalado na área da expansão em frente ao Coco Bambu, e funcionará durante todo o período em que o shopping estiver aberto.

O Papai Noel ficará em um ambiente criado especialmente para ele, totalmente decorado em tons de verde e dourado, montado no Espaço Coworking, também na área da expansão, em frente ao Coco Bambu.

Sentado em seu trono, o Bom Velhinho irá recepcionar as crianças, conversar, receber pedidos e cartinhas, e fazer muitas fotos. No local, também haverá um “troninho pet” para as famílias que quiserem registrar o momento junto com seus bichinhos.

Durante os meses de novembro e dezembro, o Papai Noel estará no shopping para atender o público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h.

Aos sábados, o Tivoli realizará ainda as Paradas Natalinas, uma apresentação com diversos personagens temáticos especiais, que percorrerão os corredores do shopping, desfilando, dançando e interagindo com o público. A atração será realizada nos dias 12, 19 e 26 de novembro, e 3, 10 e 17 de dezembro, sempre a partir das 16h30.

E o Show de Luzes será, mais uma vez, uma das grandes atrações da programação de Natal do Tivoli Shopping. Neste ano, além da fachada do empreendimento toda iluminada e decorada para o espetáculo, levando como inspiração a busca pela 6ª estrela da Copa, o Tivoli traz ainda uma estrela gigante e brilhante no estacionamento, em frente à entrada principal.

Instagramável, a estrela tem mais de 12 metros de altura, é composta por 35.000 leds e promete ser um grande atrativo para lindos registros fotográficos.

Também dentro da temática que une Natal e Copa do Mundo, além das tradicionais músicas natalinas, o Show de Luzes contará este ano com a melodia Brasileirinho para proporcionar um clima ainda mais especial ao espetáculo.

O Show de Luzes será realizado na parte externa do empreendimento, na Entrada A, a principal do shopping, todas as terças e quintas-feiras, e aos sábados e domingos, sempre às 20h.

SERVIÇO:

Abertura do “Natal 5 Estrelas” do Tivoli Shopping

Quando: sábado, dia 5 de novembro

10h – personagens natalinos e distribuição de balas e bexigas

14h – Parada Natalina com personagens temáticos

14h às 20h – carrinho com distribuição de pipocas em frente à Cobasi e na área externa da portaria C

14h30 às 17h30 – passeios de trenzinho pelo estacionamento -embarque no Espaço Boulevard (entrada da Cobasi)

16h – atração surpresa na Praça de Eventos

19h – Parada Natalina com personagens temáticos

19h30 – Show com personagens natalinos em frente à fachada, chegada do Papai Noel e Show de Luzes

Eventos gratuitos