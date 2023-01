Paolla Oliveira está no time das famosas adeptas da beleza real: a atriz mostra fotos sem maquiagem em suas redes e não tem medo de dispensar filtros e editores de imagem. Nesta sexta-feira (20), logo depois de se ver no centro de uma polêmica por usar look colado, a atriz surgiu de lingerie e recebeu uma chuva de elogios no Instagram.

Garota-propaganda de uma marca de undewear, Paolla usou calcinha e sutiã brancos e destacou como as peças a traziam bem-estar. “Gosto de me sentir confortável e bonita o dia todo, por isso não abro mão de usar peças que valorizem o meu corpo e que, claro, me ajudem a cuidar da minha autoestima”, disse.

VÍDEO DE PAOLLA OLIVEIRA SEM FILTRO RECEBE VÁRIOS ELOGIOS

Diante das fotos, várias seguidoras elogiaram Paolla. “Parabéns por ser real, incentivar outras mulheres a serem reais! Você é digna de inspiração para outras mulheres a se aceitarem!”, exclamou uma.

“Sem filtro nenhum…uau! Mulheres reais representam mulheres reais!”, comentou outra. Uma terceira contou o quanto era importante ver alguém com corpo parecido ao dela no mundo dos famosos: “Tudo nela é tão brasileiro, barriga, coxão, bração… me sinto representada!!”. “Representa a mulher brasileira, toda gostosa“, afirmou ainda mais uma. Veja o vídeo a seguir e mais fotos na galeria!