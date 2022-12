Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em lingerie e cueca. Fãs piram

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não poupam nem datas festivas quando o assunto é colocar fogo nas redes sociais. O casal compartilhou o vídeo de uma campanha cheia de sensualidade em que aparecem arrumando uma árvore de Natal com pouca roupa.

A atriz aparece usando uma lingerie rendada preta e o cantor uma cueca cinza no vídeo comercial. Em algumas tomadas, a Pat, de “Cara e Coragem”, ainda usa uma camisa social branca para se cobrir, mas a peça não deixa o clima menos sexy.

O vídeo é para a marca DelRio de lingeries, de quem eles são garotos propaganda. “É momento de distribuir amor, carinho e presentes especiais pra quem amamos. É por isso que já garanti minhas lingeries campeãs em conforto, qualidade e sensualidade”, escreveu na legenda da publicação.

Os fãs ficaram alvoroçados com as tomadas que mostram os corpos dos dois. Como o da Paolla passando a mão pela cueca e Diogo e mais: “Com esses dois, o solteiro não tem um dia de paz”, brincou uma seguidora. “Ai gente, deve ser muito difícil ser eles”, escreveu outra.

Uma terceira se empolgou e pediu para entrar em uma seleção que publicamente nem existe: “Meu coração errou as batidas. O dia que vocês quiserem abrir o relacionamento posso mandar um currículo?” “Uma gostosa e um gostoso”, afirmou uma outra.

Mas nem todos acharam prudente unir o momento natalino com tanta sensualidade. “Mensagem de Natal? Esqueceram a essência da data? Ridículo” esbravejou uma fã. “Achei de péssimo gosto, muito vulgar para uma mensagem natalina. Mas é como dizem: no Brasil agora é assim”, reforçou outra. “Nada ver com peças íntimas. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Falta de respeito”, engrossou uma terceira admiradora.