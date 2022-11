O pós-pandemia trouxe mudanças significativas no relacionamento do brasileiro com a beleza. Prova disso é que o uso de maquiagem natural foi um novo comportamento registrado nos últimos 12 meses terminados em setembro de 2022. Informações do Painel de Uso da Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, que representa um universo de 115 milhões de pessoas de todas as classes sociais nas 5 regiões do País, apontam que, hoje, 34% das mulheres preferem esse estilo.

Vale destacar também a busca dos brasileiros por uma rotina de cuidados com a pele, uma vez que o termo “fazer a pele parecer mais saudável” contribuiu para o crescimento do setor, com 7 milhões de ocasiões no período.

Quando o assunto é cuidado capilar, por sua vez, a principal preocupação entre os homens é a caspa (39%) e para as mulheres é o frizz (47%). O controle dos fios, inclusive, foi responsável por 147 milhões de ocasiões no mesmo período.

Ainda é importante ressaltar que as intervenções estéticas cresceram entre setembro de 2021 e de 2022. 75 milhões de pessoas pagaram por procedimentos capilares em salões de beleza ou barbearias, enquanto 55 milhões fizeram algum tipo de tratamento para a pele.