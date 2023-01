A Pandemia do Coronavírus já foi superada no Brasil?

Coronavírus: Sua influência foi superada no Brasil?

Quando o Coronavírus começou em 2020, ninguém esperava que tivesse um impacto tão profundo na vida cotidiana como teve. E, no Brasil, vimos efeitos assustadores dessa doença assolarem a população. O negacionismo do presidente Bolsonaro e de sua corte foi fundamental para que o número de mortes alcançasse quase 700 milhões de pessoas.

No entanto, os ventos das mudanças sopraram com a criação de vacinas. Mesmo tendo o Presidente Bolsonaro demorado na compra, o que levou ao falecimento de nomes como Paulo Gustavo, as vacinas ajudaram a população a superar a pandemia. Agora, os casos de Coronavírus estão estáveis e os brasileiros finalmente estão retornando ao cotidiano, com algumas pequenas mudanças. Algumas coisas, como casinos online, máscaras e certas redes sociais, aumentaram consideravelmente, quando comparadas ao começo de 2020.

Números de casos de Coronavírus estão estáveis no país

205.597 novos casos foram identificados em um único dia em fevereiro de 2022. Desde então, os números de contágio da doença caíram consideravelmente graças ao coeficiente de vacinação no Brasil. No começo de janeiro de 2023, a média diária de novos casos tem sido de 20 mil pessoas, um valor muito menor em comparação ao ano passado.

No país, 694.917 pessoas faleceram em decorrência da covid-19 desde o início do surto. Houve, ao total, 36.511.286 casos confirmados da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 35.368.526 pessoas estão curadas da doença, enquanto 447.843 casos ainda estão em acompanhamento.

Vacinação em alta

Até o momento, foram administradas 499,1 milhões de doses da vacina contra a covid-19, sendo 181,6 milhões com a dose inicial e 164,1 milhões com a segunda. As vacinas de dosagem única foram administradas a 5 milhões de indivíduos. A 3ª dose (primeira de reforço) da vacina contra o Coronavírus já foi administrada a 102,7 milhões de pacientes. Até agora, 40,6 milhões de pacientes receberam a segunda dose de reforço. Alguns estados, como a Bahia, encontram-se, atualmente, em campanha para a 3ª dose de reforço (quinta dose da vacina) nos grupos de risco.

Ainda segundo informações do ministério, o governo federal já gastou cerca de R$ 207,3 bilhões na campanha de vacinas e imunização.

Impactos do Coronavírus na economia

A economia do Brasil tem crescido lentamente. O país tem a menor taxa de crescimento do PIB entre os países do BRICS em 2021, de 4,6%. Segundo o Banco Mundial, Índia e China cresceram 8,9% e 8,1%, respectivamente, no mesmo período. Para 2023, o crescimento econômico do Brasil deve ser de 1,2%, segundo a OCDE.

O novo presidente do Brasil, Lula da Silva, herda um país em profundas dificuldades econômicas como resultado de decisões econômicas e políticas ruins do ex-Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e do ex-presidente Bolsonaro, exacerbadas pela epidemia de Covid-19. A pandemia viu um agravamento consideravelmente os problemas sociais, como fome e desemprego.

As políticas de austeridade, a recessão econômica e as mudanças estruturais nos programas sociais durante o mandato do antecessor de Lula, Jair Bolsonaro (particularmente no Bolsa Família) também aumentaram a desigualdade e relegaram o Brasil ao Mapa da Fome, lista mantida pelo Programa Mundial de Alimentos de nações onde pelo menos 5% da população enfrenta insegurança alimentar grave. O país havia saído do Mapa da Fome em 2014, durante o Governo Dilma, mas reapareceu em 2021.

Novos mercados apareceram durante a pandemia

A pandemia do coronavírus impactou a maioria dos setores da economia de maneira negativa. No entanto, alguns outros setores, com os de apostas, cresceram de maneira considerável. Eles oferecem aos seus clientes esportes virtuais, além de máquinas caça-níqueis, bingo, pôquer e jogos de cassino, tudo de casa.

Além disso, durante o tempo em que os esportes estavam suspensos, os eSports ascenderam. Como os jogos são jogados online, os participantes não precisam interagir entre si. Esses jogos são importantes eventos de dinheiro, e os maiores jogadores são estrelas em campeonatos como FIFA 2020 e NBA 2K20, que atraem grandes multidões.

As vendas online também cresceram. Aplicativos de entrega de comida, como Ifood, e de roupas, como a SheIn, se tornaram sensações no Brasil. Algumas empresas reagiram rapidamente, estabelecendo lojas virtuais e serviços de comércio eletrônico onde não existiam anteriormente. Outros mudaram seus esforços de offline para online.

A pandemia do Coronavírus ainda não acabou no Brasil

Apesar da queda no aparecimento de novos casos de Covid-19, ou Coronavírus, no Brasil, não há dúvidas de que a pandemia ainda está longe de acabar. Os impactos econômicos são consideráveis, tendo o crescimento do país sido reduzido consideravelmente. A grande porcentagem de pessoas que estão passando fome e dependem de auxílio governamental demonstra que os efeitos da COVID-19 serão sentidos ao longo prazo.

O Governo Lula terá um trabalho grande pela frente. No começo de 2023, a expectativa é que os casos voltem a aumentar devido às celebrações de fim de ano. Assim, deverá ser feito um esforço para expandir a vacinação em crianças e nos que ainda não se vacinaram ou tomaram as doses de reforços. Além disso, há mudanças que devem ser feitas na Economia, sob o comando de Fernando Haddad, para que o país volte a crescer.