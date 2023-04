Palmeiras se da mal na estreia da Libertadores

O Palmeiras perdeu para o Bolívar na estreia da Libertadores e agora só pensa no Paulistão.

O Palmeiras perdeu para o Bolívar por 3 a 1 na Bolívia nesta quarta-feira (5/4), na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. O resultado surpreendente na altitude gerou zoeiras na internet.

O técnico Abel Ferreira mandou a campo uma formação reserva, já que optou por priorizar o descanso dos titulares de olho na final do Campeonato Paulista. O time alviverde encara o Água Santa neste domingo e precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o Estadual.

Mesmo com a formação alternativa, o Palmeiras largou na frente com um golaço de Flaco López. Os bolivianos, porém, viraram com Pablo Hervías, Diego Bejarano e Javier Uzeda Alderete.

Palmeiras e Bolívar voltam a campo na Libertadores em duas semanas. No próximo dia 19, os bolivianos visitam o Barcelona em Guayaquil, a partir das 23h. Já o Verdão recebe o Cerro Porteño no dia seguinte, às 21h, no Allianz Parque.

