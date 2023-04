Palmeiras goleia Água Santa e leva Paulistão 23

O Palmeiras sagrou-se campeão paulista de futebol

este domingo ao reverter vantagem do Água Santa e impor seu estilo de jogo. O Verdão fez 3-0 logo no primeiro tempo e garantiu tranquilidade para a sequência da partida- que terminou 4-0.

No agregado, o placar foi 5-2 Palmeiras. Os artilheiros das duas partidas da final garantiram o placar. Gabriel Menino marcou 2x (os dois primeiros gols) e a jóia do Verdão Endrick encerrou o placar. Depois de quase 30 ano, o time do técnico Abel Ferreira volta a ser bicampeão paulista.

O atacante Dudu, um dos destaques da partida, deveria ter sido expulso no final do primeiro tempo. Ele agrediu o zagueiro Didi, mas o árbitro não viu e o VAR contemporizou.

No segundo, o argentino Flaco Lopez marcou o gol que deu números finais à partida.

Verdão conquista seu 25° título Paulista. Pela primeira vez no século o alviverde fatura 2 títulos seguidos.

O Palmeiras volta a jogar já nesta quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Tombense (MG).

