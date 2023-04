Palmeiras favoritaço na final do Paulista

O Palmeiras encara o Água Santa este domingo

para voltar a ser campeão Paulista e mostrar que ‘sobra’ no futebol estadual. O adversário é um time novo e novato em finais estaduais.

O elenco atual do Palmeiras já está marcado na história pelos inúmeros títulos conquistados nos últimos anos. De olho em mais conquistas, quatro atletas caminham para quebrar mais um recorde histórico entre jogadores que passaram pelo Verdão.

Se entrarem em campo no jogo de ida da decisão do Paulistão, neste domingo, Weverton, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Rony se isolarão como os jogadores com mais participações em finais da história do clube, chegando a 12.

Com as contratações de Richard Ríos e Artur, o time supriu uma necessidade que surgiu com a lesão de Atueta, e repôs a saída de Gustavo Scarpa. O volante ex-Guarani, em princípio, chega para compor o elenco, enquanto que Artur, vindo do Red Bull Bragantino, volta ao clube com status de titular.

Contando os dois, o elenco Palmeirense passa a ter 29 peças. A conta não leva em consideração garotos que compõem o chamado “grupo de apoio”, casos, por exemplo, de Luis Guilherme, Pedro Lima e Kevin.

Veja abaixo no campinho do PTD o elenco atualizado (as posições são da prancheta do Abel):