A taça do Campeonato Brasileiro de 2022 já conhece o caminho de casa: a Sala de Troféus do Maior Campeão do Brasil. Com a derrota do Internacional para o América-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte (MG), o Palmeiras confirmou na tarde desta quarta-feira (02) seu 11º título da principal competição nacional e registrou uma campanha histórica. Líder desde a 10ª rodada, invicto há 19 jogos e sem perder como visitante até o momento, mais uma vez o Alviverde Imponente ostentou sua fibra e mostrou ao país que de fato é campeão.

O hendeca foi garantido com três rodadas de antecedência. Consistente e regular, o Palmeiras é o time com mais vitórias (21, seguido pelo Flamengo, com 18), menos derrotas (duas, seguido pelo Internacional, com cinco), melhor saldo de gols (37, seguido pelo Flamengo, com 24), melhor ataque (59 gols, seguido por Flamengo e Fluminense, ambos com 56), melhor defesa (22 gols sofridos, seguido pelo Internacional, com 31), maior série de vitórias (seis, entre a 17ª e a 22ª rodada) e maior série invicta nesta edição do Brasileiro (19 jogos, 3ª maior da história dos pontos corridos).

Até o final da competição, o Verdão irá completar 29 rodadas como líder, recorde na história do clube, e alcançará a 3ª posição na lista geral de liderança em uma mesma edição do torneio, superando o São Paulo de 2006, com 27.

Fora de casa, o Palmeiras ostenta uma série de 17 jogos de invencibilidade (dez vitórias e sete empates). Esta já é a maior sequência invicta de um clube como visitante em uma mesma edição da competição, superando os 15 jogos de Internacional de 1972, Vasco de 1978 e São Paulo de 2006. O time alviverde registra o melhor aproveitamento como visitante na história dos pontos corridos, implantado em 2003 (72,5%, seguido por Fluminense de 2012, com 68,4%), e ainda pode ser o primeiro clube a terminar o Brasileiro sem ser derrotado fora de casa desde então, além de poder alcançar o recorde de vitórias com mando adversário no atual formato, ou seja, desde 2006 (tem 10 contra 11 de Fluminense de 2012 e Flamengo de 2019).

Com somente duas derrotas até aqui, o clube também briga para ser o campeão com o menor número de revezes nos pontos corridos (os atuais recordistas são São Paulo de 2006, Palmeiras de 2018 e Flamengo de 2019, todos com quatro resultados negativos). Por fim, ainda pode se tornar o campeão com maior número de jogos sem sofrer gols (atualmente são 18 partidas com a baliza a zero contra 22 do São Paulo de 2007).