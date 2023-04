Palmeiras cai na 1a final do Paulistão

O favoritíssimo Palmeiras caiu no 1o jogo da final do Paulistão.

O Palmeiras foi derrotado pelo Água Santa no 1o jogo válido pela final do Campeonato Paulista de 2023. O jogo terminou 2 a 1 para o AS. O craque do jogo foi o atacante do Água Santa Bruno Mezenga. Ele marcou os dois gols do time de Diadema. Após escanteio, atacante marca de cabeça o 6º gol pelo Água Santa, ele é o artilheiro do time no Paulistão.

No começo do segundo tempo, o craque adolescente Endrick marcou o gol de empate. Mas no final do jogo Mezenga voltou a mostrar oportunismo e selou o placar a favor o time do ABC.

A finalíssima acontece no próximo domingo no Allianz Parque (casa do Verdão). Placar igual ou com mesmo saldo em favor do Palmeiras leva a partida para a decisão por pênaltis.

