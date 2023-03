Palmeiras bate Ituano (1-0) e vai à final do Paulistão

Pelo placar magro (1-0), o Palmeiras está na final do Paulistão 2023.

E O PALMEIRAS ABRIU O PLACAR somente no segundo tempo. Depois de martelar a defesa do Ituano, o Verdão enfim conseguiu superar o goleiro Jefferson Paulino e abriu o placar com Murilo, aos 12 minutos do 2o tempo.

O adversário do time do técnico Abel Ferreira sai esta segunda-feira. A disputa será entre o novato Água Santa e o clube empresa RedBull Bragantino.

O Verdão vai à quarta final do Paulistão em sequência. Mas o time espera ser bicampeão, algo que não acontece há 30 anos.

