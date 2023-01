Palmeiras bate Fla (4-3) e leva SuperCopa

1o título do Palmeiras

Em um jogo eletrizante com 7 gols e muitas oportunidades de gol perdidas, o Palmeiras bateu o Flamengo e sagrou-se campeão da SuperCopa do futebol brasileiro, já vencida antes por Flamengo (2x) e Atlético MG.

Os gols foram anotados por Gabi (Fla 2x) Gabriel Menino e Rafael Veiga (2x cada) e Pedro (Fla). Destaque desde que chegou ao Verdão, o técnico Abel Ferreira foi expulso ao final da partida.

Abel Ferreira pelo Verdão:

Libertadores

Brasileirão

Recopa Sul-americana

Paulistão

Supercopa do Brasil

Copa do Brasil

Peneira do Rio Branco tem 80 no 1o dia

O primeiro dia de avaliação (peneira), na manhã desta terça-feira (24), no Rio Branco, recebeu 80 jovens nascidos entre 2002 e 2003 para a disputa de uma vaga no grupo que disputará o Campeonato Paulista Sub 23 – Segunda Divisão. Sob o olhar da comissão técnica do Tigre, os garotos tiveram em média 30 minutos para mostrar ao técnico Marcus Grippi seu talento. Amanhã, a avaliação recebe jogadores nascidos entre 2000 e 2001.