Pai presta homenagem ao filho que morreu ao cair do 11º andar em Campinas. Esta semana, uma tragédia tirou a vida do jovem Lucas Gabriel Melatto de Araújo, de 27 anos, morador de Campinas. Durante um incêndio em seu apartamento, no 11º andar do edifício no Jardim Samambaia, em Campinas, Lucas tentou se salvar ao se pendurar pela janela, mas não aguentou e caiu de uma altura de 40 metros, vindo a óbito.

O pai de Lucas, Cássio Araújo, que é secretário de Cultura e Turismo em Fernandópolis, postou um vídeo emocionado em homenagem ao filho nas suas redes sociais, e destacou. “Eu ainda nem sei como vou conseguir suportar esta infelicidade. Não sei se quer se serei capaz de conviver com a sua ausência. Mas prometo lutar todos os dias”.

O caso foi registrado como morte acidental pela Polícia Civil e será investigado. Ainda não há confirmação sobre a causa do fogo.

