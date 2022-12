O pai do craque Neymar, Neymar Pai está em Doha para a Copa do Mundo e levou com ele a namorada, Mariane Bernardi, com quem vive um relacionamento, não assumido publicamente, desde o ano passado. O casal aparece juntos em registros feitos por um amigo de “Neypai” durante alguns passeios por lá. O romance começou em novembro de 2021, e os dois apareceram juntos no último Réveillon, na casa de Neymar, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

Mariane tem 45 anos (12 a menos que “Neypai”) e é mãe do jogador de futebol Andrei, de 22 anos, que, por sua vez, é “parça” de Neymar. O jovem também está no Catar junto com a mãe e o padrasto.

A loira é de Santa Catarina e foi vista em público com o pai do craque da Seleção Brasileira pela primeira vez em julho do ano passado, assistindo à final da Copa da França (quando o PSG enfrentou o Saint-Étienne), como mostra o registro abaixo.

Desde que terminou o casamento com Nadine Gonçalves, Neymar Pai não assumiu publicamente.