O ano de 2023 já começa com condições especiais aos Clientes da Rede de Supermercados Pague Menos. Dias 6, sexta-feira, e 7 de janeiro, sábado, acontece o tradicional e aguardado Mega Saldão PagueMenos, realizado desde 2015. Será uma grande quantidade de itens em promoção destinados aos Clientes cadastrados no Clube Leve Mais. O objetivo é fazer a vida dos Clientes melhor, já que o mês de janeiro é temido por muitos por conta de gastos extras como impostos, matrícula, material escolar e outros.

Nos dois dias da grande promoção, os consumidores que forem às lojas da Rede poderão identificar os itens com os melhores preços e as ofertas exclusivas. Além das compras na loja física, os Clientes também poderão realizar suas compras no site superpaguemenos.com.br e escolher entre receber em casa ou retirar na loja.

Em janeiro todo mundo é impactado com contas a serem pagas, e se torna um período em que o poder de compra fica mais comprometido. Por isso a realização do Mega Saldão nesse mês. “Oferecer dois dias de ofertas agressivas no começo do ano proporciona aos Clientes a oportunidade de economizarem nas compras de supermercado. Com ações como essa cumprimos a nossa missão, que é fazer a vida dos nossos Clientes melhor”, afirma a gerente de Inteligência de Mercado do Supermercados Pague Menos, Natália Simões.

Os clientes poderão acompanhar as ofertas através dos comerciais em canais de TV Aberta, folheto de ofertas, mídias sociais, site superpaguemenos.com.br e pelo WhatsApp oficial da Rede. “Buscamos ofertar os produtos básicos do dia a dia de nossos Clientes, da cesta básica mesmo: arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, café, ovos, carnes, refrigerantes, cerveja, etc. Produtos sempre presentes na mesa dos brasileiros, com marcas de qualidade e preço sempre justo”, conta o gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon. “Além dos produtos alimentícios já citados, produtos de higiene, limpeza e perfumaria também estarão presentes em nossas ofertas”, finaliza.

O Mega Saldão da Rede de Supermercados Pague Menos acontece nos dias 6 e 7 de janeiro, sexta e sábado, nas 33 lojas e no e-commerce. Serão vários produtos com descontos especiais durante o período da ação. O endereço e horário de funcionamento de cada uma das lojas físicas podem ser consultados no site https://www.superpaguemenos.com.br/unidades/s