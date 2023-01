Pague Menos aposta na volta às aulas esta semana

Material escolar volta às aulas no Pague Menos

Os primeiros meses do ano são temidos por muitos, isso por conta de gastos com impostos, matrícula, material escolar e outros. É o período que marca o retorno das aulas da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Graduação. Consequentemente, há preocupação com a aquisição de itens escolares, buscando preço, qualidade e condição de pagamento facilitada. Pensando nisso, a Rede de Supermercados Pague Menos lança campanha com tema “Volta às aulas”, até 12 de fevereiro, com ofertas exclusivas.

Não dá para negar que os custos com material escolar impactam no orçamento da família, e o momento de escolher os itens pode ser divertido. O contato com os materiais já introduz o estudante no clima de volta às aulas, além de se sentirem pertencentes ao poderem participar da escolha. “Além da tradicional lista de material, em algumas fases escolares são solicitados repelente e protetor solar, pensado nas atividades que o aluno estará exposto durante o ano letivo. E nossas lojas e e-commerce estão com preços arrasadores, tanto nesses quanto em itens de papelaria”, comenta o gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos Fabio Cecon.

Os Clientes do Cartão Pague Menos podem parcelar suas compras em até 10 vezes, itens de bazar, e três vezes os demais setores da loja. “O Cartão Pague Menos é destinado a financiar e facilitar as compras nas 33 lojas e e-commerce da Rede. O cliente interessado em adquirir pode solicitar no atendimento de qualquer uma das unidades. Para que a proposta seja analisada é preciso ter mais de 18 anos e não possuir restrições no CPF”, explica o gerente da administradora do cartão Pague Menos Renato Teixeira da Cruz.

A campanha “Volta às aulas” acontece até 12 de fevereiro, nas 33 lojas e no e-commerce. Serão vários produtos com descontos especiais durante o período da ação.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as dez maiores empresas supermercadistas do estado de São Paulo, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 33 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de 6.800 colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

