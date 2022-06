Com o turbilhão de emoções que estamos passando neste ano por conta das eleições que se aproximam, pouco se é discutido realmente quanto o país progrediu ou regrediu durante o atual governo. Porém, uma coisa boa – para muitos a única, enquanto para outros apenas mais uma grande sacada, foi a implementação do PIX, que simplificou e facilitou a vida de milhões de brasileiros em suas operações financeiras.

Este sistema de pagamento veio, de fato, pra ficar, e não está somente facilitando a vida de transações entre brasileiros e brasileiras entre si e entre empresas, mas também várias outras áreas se beneficiaram e de certa maneira surfaram na onda, que foi o caso de muitos sites de Casino pix, que também incorporaram o sistema de pagamento instantâneo, e hoje, recebem reais de brasileiros loucos por cassinos todos os dias.

O intuito do texto de hoje é te dar uma exata dimensão de como este método de pagamento chegou modificando praticamente tudo que tange a economia de nosso país. Muitas regiões do país foram beneficiadas, vários empregos gerados de forma direta e indireta após sua implementação em território nacional, tornando assim, o sonho de uma inclusão financeira de âmbito nacional uma realidade.

Sem mais delongas, vamos ao conteúdo do texto!

Implementação do método e seus benefícios

A implementação do sistema de pagamentos instantâneos em território nacional se deu de uma maneira bem simples e suave. Em meio a tempos desastrosos, pois nos encontrávamos no ápice do período pandêmico no Brasil, o Banco Central iniciou a

implementação gradual do sistema.

Houve muita divulgação do método, e em pouco tempo, a maioria da população simplesmente clamava pelo PIX, que prometia zerar tempos de espera entre transações, e o melhor: todo o processo seria inteiramente sem tarifas para os brasileiros.

Até que no dia 16/11/2020, o BC completou seu desenvolvimento e implementação no Brasil, e ficava, assim instaurada a "soberania" do PIX de Norte a Sul do país.

Os benefícios foram vários. Vejamos alguns deles na lista abaixo:

● Praticidade

● Velocidade de transação

● Possibilidade de fazer com seu celular

● Custo zero aos involvidos

● Incentivo à inclusão financeira

Com tantos benefícios, fica realmente fácil saber porque mais de 70% dos brasileiros adultos já aderiram a este método. Mas você sabe como ele funciona?

De forma resumida, funciona assim

Basicamente, para realizar uma transação utilizando o PIX, você precisa de um celular, uma conta bancária, e uma chave, que pode ser seu número de identificação, celular, ou e-mail. Para realizar, ou receber pagamentos, basta pedir a chave da outra parte envolvida na

transação, ou até mesmo um QR Code, inserir a chave, ou escaneá-la com seu smartphone, e voilà, uma transação instantânea realizada com sucesso, e de forma totalmente gratuita e sem impostos para ambas as partes.

Inclusão financeira e incentivo à adesão bancária

Não é preciso dizer que esta iniciativa do BC foi muito bem vista no mercado internacional, onde, infelizmente, o Brasil ainda é visto meramente como um país em desenvolvimento, ou país de terceiro mundo, como dizem os antigos. A rápida e eficaz implementação do sistema possibilitou e incluiu pessoas de baixa renda no sistema bancário, e potencializou a economia em regiões mais pobres, e frequentemente abandonadas em nosso país, como é o caso das regiões Norte e Nordeste.

No geral, porém, a aceitação foi muito boa em todas as regiões e entre todas as classes do país.

Uma nova era para cassinos online e apostas esportivas

A implementação deste sistema de pagamento é. também, o marco de uma nova era para cassinos online e sites de apostas em nosso país. A implementação por parte dos mesmos foi igualmente rápida, o que mostra que, de forma geral, estas empresas estão sempre buscando se atualizar, mantendo-se assim, competitivas em território nacional.

Se já era fácil jogar nestas plataformas antes, agora com o PIX ficou mais fácil ainda, pois convenhamos, é bem mais fácil e barato possuir uma chave PIX do que um cartão de crédito, não é mesmo?