Um padrasto foi acusado de abusar de uma criança de apenas 2 anos em Santa Bárbara d’Oeste. A polícia vai investigar o homem de 43 anos por suspeita de estupro da enteada. A mãe contou à polícia que deixou a criança com o padrasto para ir ao mercado, pois estava quase na hora do pai vir buscá-la. A menina teria reclamado de dores nas partes íntimas e relatou atos condizentes com violência sexual à mãe.

O pai também prestou depoimento e disse que ao chegar na casa e chamar no portão, demorou um pouco até o suspeito o atender. Assim que a menina ficou sozinha com o pai, ela reclamou de dores na região da virilha. Inicialmente ele acreditou que pudesse ser alguma assadura e optou por deixar a mãe verificar a área íntima da criança.

Quando a mãe questionou a filha sobre as dores, a menina começou a relatar atos condizentes com violência sexual. A mãe a levou ao Pronto-Socorro Dr. Edson Mano para passar por exames pertinentes a esse tipo de caso. Na unidade, ela chamou a Polícia Militar por medo do suspeito estar por perto. A equipe foi ao local e a acompanhou até a delegacia para registrar o caso.

De acordo com apuração do site Policial Padrão, a mãe registrou o caso na noite desta segunda-feira (2), mas o fato teria acontecido no dia de Natal.cia.