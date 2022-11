De acordo com o 3º levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o uso de medicamentos está em 2º lugar no ranking de substâncias legais ou ilegais que causam dependência. A pandemia de Covid-19, pode inclusive ter agravado esse cenário. Um levantamento do Consulta Remédios aponta que houve um aumento de 113% na procura de medicamentos destinados à ansiedade, insônia e depressão.

Entre os medicamentos mais utilizados, está, por exemplo, o Zolpidem, fármaco hipnótico, por vezes utilizado para tratar a insônia. O problema é que, medicamentos como o Zolpidem, possuem efeitos colaterais significativos como sonambulismo, prejuízo na memória e possível dependência. Ou seja, o seu uso sem acompanhamento médico traz graves riscos à saúde. “O uso de medicamentos deve ser quando o paciente já não responde por si mesmo e com acompanhamento para a retirada do medicamento quando for conveniente”, defende o doutor em neurociências com formação em neuropsicologia Fabiano de Abreu.

Para o neurocientista, deve-se ter um cuidado extra quando se fala de pacientes com histórico de abuso de drogas ou com doenças psiquiátricas. Além disso, Fabiano de Abreu acredita que a automedicação é um fenômeno cultural brasileiro. Por isso, considerando todos os riscos envolvendo a utilização desorientada de remédios tarja preta, o especialista reconhece que dar preferência a produtos naturais é uma alternativa mais segura para os brasileiros. “As opções primárias têm que ser pelo natural”, aconselha.

Ricardo Maia, proprietário da indústria de suplementos Life Natural, enxerga que já há uma tendência de mudança de comportamento na sociedade atual, na qual os remédios realmente são substituídos pelos produtos naturais. “Como já existem médicos indicando que, com o aumento no uso de ansiolíticos, muitas pessoas se tornaram viciadas, já há um grande aumento de procura de suplementos naturais de pessoas que tomavam tarja preta e estão fazendo o desmame”, relata.

Sobre o Dr. Fabiano de Abreu

Fabiano de Abreu Rodrigues é PhD, neurocientista com formações também em neuropsicologia, biologia, história, antropologia, neurolinguística, neuroplasticidade, inteligência artificial, neurociência aplicada à aprendizagem, filosofia, jornalismo e formação profissional em nutrição clínica. Atualmente, é diretor do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito; Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International e membro da Federação Européia de Neurociências e da Sociedade Brasileira e Portuguesa de Neurociências.

Sobre a Life Natural

O grupo Life Natural foi fundado em 2014 por Ricardo Maia em Rondônia. Atualmente, a matriz fica em São Paulo. O foco da empresa é a importação e o desenvolvimento de produtos naturais. Com o objetivo de proporcionar saúde, qualidade de vida e bem estar aos clientes, a Life Natural já conta com mais de 100 produtos e representantes comerciais espalhados por todo o Brasil e no exterior.