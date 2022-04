Pacientes que estiveram no Hospital Unimed em Americana, na tarde desta quarta-feira, relataram ao NM falta de material e demora no atendimento. Nas últimas semanas, o NM recebeu outros relatos de demora de mais de 5h no mesmo hospital.

Nesta quarta-feira, a paciente relatou que foi atendida e encaminhada para a ala de soro e, enquanto aguardava, presenciou outros pacientes recebendo o medicamento em pé por falta de poltronas. A mesma paciente havia questionado uma enfermeira sobre a demora na coleta de seu exame. A profissional teria informado que o “tubos de coleta de sangue haviam acabado e que estavam aguardando a chegada de mais material”. Ainda, a paciente disse que tomou o soro na ala de sintomas gripais, mesmo esse não sendo o seu quadro clínico.

O NM solicitou um posicionamento do hospital que emitiu a seguinte nota:

Os fluxos de atendimento de pacientes com sintomas gripais e com suspeita de dengue são separados e seguem desta forma na data de hoje. Em relação aos materiais para realização de exames, sempre que os itens estão próximos do término há reposição imediata, com envio instantâneo às enfermarias por um de nossos quatro estoques satélites de distribuição de materiais, que funcionam dentro do hospital. Portanto, as queixas sobre o fluxo e sobre a falta de materiais não procedem.