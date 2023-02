Ovo sempre esteve no gosto popular. Do café da manhã à janta, o ovo sempre esteve no gosto popular pela sua variedade e facilidade de preparo. Sabendo que o valor da proteína subiu drasticamente nos últimos anos, o Cuponation, plataforma de desconto online, levantou dados sobre o valor do alimento pelo mundo.

Com a alta demanda de consumo devido ao preço da carne no Brasil e com a crise aviária em grandes nações produtores, como os Estados Unidos, o brasileiro viu o valor do ovo aumentar quase 19% nos últimos 12 meses conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

VEJA TAMBÉM: Fakenews agora atinge o Atacadão

O banco internacional de dados Numbeo divulgou no início deste mês um ranking com os países americanos que possuem a dúzia de ovos mais cara do continente. O Brasil aparece na décima segunda posição da lista, cobrando da população cerca de R$9.79 pela caixa com 12 ovos.

O valor representa um gasto de R$205.59 anualmente apenas com a proteína se levarmos em consideração que o brasileiro come em média 255 ovos por ano, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Confira o ranking completo no infográfico do Cuponation.

Para os amantes e mais necessitados, a fica de hoje é fazer a compra do alimento de forma online e tentar utilizar cupom de desconto Uber Eats, Código promocional Happi ou um Cupom Daki para garantir um desconto.

O ranking com os 19 territórios que cobram mais caro pelo ovo têm os Estados Unidos na primeira colocação, em que a população precisa desembolsar cerca de R$20.43 pela mesma quantidade. Porto Rico e Trindade e Tobago seguem na segunda e terceira posição, enquanto an Argentina garante o último lugar só cobrar pouco mais de R$7.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento