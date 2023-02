Os OVNIs tiraram o final de semana para assustar

Ainda no sábado, o Pentágono- centro de inteligência dos Estados Unidos- informou ter sido derrubado objeto não identificado (Ovni) que sobrevoava o Alasca. Autoridades dos EUA disseram que não podiam confirmar imediatamente se o objeto era um balão, mas ele estava viajando a uma altitude que o tornava uma ameaça potencial para aeronaves civis.

Já neste domingo, os Estados Unidos derrubaram outro OVNIS no lago Huron, no Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau acaba de dizer que o Canadá e os EUA derrubaram um objeto não identificado no norte do Canadá. “Falei com o presidente Biden esta tarde. As Forças Canadenses irão agora recuperar e analisar os destroços do objeto”



A China informou neste Domingo (12) que identificou um objeto voador não identificado próximo à cidade de Rizhao, na costa leste do país, segundo informações do jornal estatal chinês “Global Times”

Ainda na semana passada, outro objeto foi registrado nos céus dos EUA. “Não sabemos quem é o dono deste objeto”, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, acrescentando que não está claro onde começou o voo desse que foi derrubado. Menos de uma semana depois que os militares derrubaram um balão chinês que sobrevoava os Estados Unidos.

CHINA NO ATAQUE

A China está se preparando para abater um objeto voador não identificado (Ovni) sobre o seu território, segundo o jornal chinês Global Times. Uma autoridade marítima chinesa disse que o objeto voador foi avistado neste domingo (12/02) próximo à costa da cidade de Rizhao, na província de Shandong, entre Xangai e Pequim.

O Global Times é um jornal controlado pelo Partido Comunista Chinês e considerado um veículo de propaganda. Pescadores da região foram informados para tomarem cuidado com a sua segurança. Ainda não há informações sobre o tipo do objeto voador identificado.

A notícia foi muito repercutida em mídias sociais chinesas no domingo, com milhões de usuários seguindo a hashtag sobre esse tema na plataforma Weibo.

O incidente ocorre depois de três objetos voadores terem sido abatidos recentemente por militares americanos, incluindo um balão da China que segundo Washington seria usado para fins de espionagem – derrubado no dia 4 de fevereiro.

A China admitiu que o balão lhe pertencia, mas disse que ele havia se extraviado da rota devido a ventos fortes e que é usado para fins meteorológicos e não para espionagem. O governo chinês acusou os Estados Unidos de reagir de forma exagerada.

A descoberta do primeiro destes “balões espiões” no espaço aéreo americano desencadeou uma crise diplomática entre Washington e Pequim e levou à suspensão de uma viagem que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, faria ao país asiático.

Sequência de objetos voadores derrubados

No sábado, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano (Norad) havia abatido um objeto não identificado a grande altitude que violou o espaço aéreo do país.

O Norad, uma organização militar conjunta de EUA e Canadá para defesa do espaço aéreo dos dois países, detectou o objeto voando a uma alta altitude na noite de sexta-feira, segundo militares americanos. O objeto cruzou a fronteira com o Canadá no sábado.

Trudeau especificou que deu a ordem de abate para o objeto que se encontrava sobre o território do Yukon (que faz fronteira com o Alasca), e, numa ação conjuntas das forças armadas canadenses e dos Estados Unidos, um caça F-22 dos EUA disparou contra o objeto.

O primeiro-ministro acrescentou que os militares canadenses vão recolher os destroços para serem analisados.

O anúncio foi feito um dia depois de os Estados Unidos terem abatido um objeto semelhante, do tamanho de um veículo pequeno, na costa do Alasca.

A ministra da Defesa canadense, Anita Anand, disse que o objeto era pequeno e cilíndrico, estava a 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, numa altitude de 12 mil metros, e oferecia riscos à aviação civil.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento