Conhecer o passado para compreender o presente e modificar o futuro é o mote que movimenta as tramas da trilogia A Ordem dos Lendários, do escritor Ricardo Mandu. A saga épica busca inspiração em diferentes mitologias para mostrar como compartilhar conhecimento entre gerações é essencial para evitar que os mesmos erros contra a natureza e a humanidade sejam cometidos novamente.

Em um universo pós-apocalíptico, um grupo de crianças é escolhido para um programa de conscientização com a participação de pessoas que sobreviveram aos terrores da 3ª Grande Guerra Mundial. Nesta dinâmica, o leitor também se torna uma das crianças e acompanha as narrativas dos mais velhos sobre como as disputas pelo poder começaram e quase causaram a extinção do planeta.

Influenciado por figuras célebres como J. R. R. Tolkien e C.S.Lewis, o autor, que assina as obras como RLMANDU, criou um universo totalmente único, mas ainda assim espelhado na realidade. “Os livros são recheados de fatos históricos que realmente aconteceram e para isso elaborei uma pesquisa aprofundada, principalmente para ter uma base sólida que permitisse criar os momentos de ficção com fundamentos e sem exageros”, explica.

“Duas vezes por ano, vinte alunos entre 10 e 11 anos

eram enviados para permanecerem durante o recesso escolar

na presença de alguns personagens que lutaram contra Khaos e

ter a oportunidade de conhecer suas respectivas experiências de

vida. Esse grupo de ex-combatentes ficou conhecido como A

Ordem dos Lendários, dentre os quais era unânime, entre todas as

crianças que participavam do programa, uma imensa curiosidade

pela enigmática e polêmica figura do Lendário Elemental.”

(Vol. 1 – O Livro das Revelações, p. 13)

Os volumes de A Ordem dos Lendários proporcionam uma verdadeira imersão cultural ao apresentar seres mitológicos fascinantes de todo o mundo. Cavaleiros do apocalipse, vampiros, deuses gregos, divindades hinduístas, entidades japonesas e até mesmo criaturas do folclore brasileiro, como Curupira e Boitatá, oferecem insights poderosos sobre os costumes de diferentes povos.

A trilogia conta ainda com conceitos filosóficos que proporcionam ao leitor reflexões sobre o verdadeiro propósito da vida. Por meio de cenas de tirar o fôlego, RLMANDU evidencia que qualquer pessoa, independentemente das limitações, pode realizar conquistas admiráveis e inspirar mais pessoas a persistir em seus objetivos ao invés de se acomodar.

Ficha técnica

Títulos:Trilogia A Ordem dos Lendários – Vol. 1 O Livro das Revelações, Vol. 2 Os 12 Lendários e Vol. 3 Guerras Elementais

Autor: Ricardo Mandu – RLMANDU

Páginas: 410 | 328 | 361

Editora: Autografia

Onde encontrar: Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3

Sobre o autor

Nascido em São Paulo, Ricardo Mandu, que assina suas obras como RLMANDU, está no mercado literário desde 2011. Autor da trilogia “A Ordem dos Lendários” e da série episódica “O Tigre e a Flor”, ele cativa o público com narrativas inovadoras e uma abordagem que sugere aos leitores reflexões que contribuem para o entendimento e busca de um propósito para a vida.

