Assim como aconteceu em 2021, na próxima semana, o Tivoli Shopping, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste e o salão de beleza San Marthyn Studio Hair, realiza uma ação solidária do Outubro Rosa para arrecadação de cabelos. O objetivo é conseguir fios para a confecção de perucas para as pessoas submetidas a tratamentos oncológicos. A iniciativa faz parte da campanha de conscientização sobre o câncer de mama Outubro Rosa 2022.

Na segunda e terça-feira (dias 17 e 18), cinco cabeleireiros do San Marthyn Studio Hair estarão à disposição, das 14h às 18h, para cortes gratuitos de quem quiser fazer a doação. Serão realizados 25 cortes por dia. O atendimento será por ordem de chegada e organizado com a distribuição de senhas.

Qualquer pessoa pode doar e todo tipo de cabelo é aceito, mas é preciso que esteja limpo, seco e que tenha, no mínimo, 20 centímetros disponíveis para a doação. Os cortes serão feitos no Lounge Rosa, um espaço criado pela Rede Feminina especialmente para a ação, instalada no corredor, em frente ao salão.

No ano passado, a ação promovida pelo Tivoli Shopping resultou em 68 cortes solidários e a arrecadação de 223 mechas de cabelos.

“Para este ano, queremos abranger o maior número de pessoas possível. Estaremos com toda a nossa equipe mobilizada nessa ação e, além dos cortes solidários, nosso foco é a conscientização das pessoas para esse tema tão importante. Por isso, neste fim de semana, entregaremos panfletos com informações sobre a campanha Outubro Rosa e também concederemos 10% de desconto em todos os nossos serviços para estimular o público a vir conhecer nosso espaço e o lounge da Rede Feminina”, explica Bruna Martins, uma das proprietárias do San Marthyn Studio Hair. “É muito gratificante poder contribuir e ajudar outras pessoas por meio da própria profissão. Estamos muito felizes em participar dessa ação pelo segundo ano consecutivo”, completa.

Além dos cortes gratuitos, haverá no local uma caixa de acrílico para receber doações de cabelos já cortados, disponível no espaço até o dia 23 deste mês. “Quem não puder comparecer nos dias 17 e 18 ou não quiser fazer o corte com a gente, pode contribuir com a ação trazendo seu cabelo já cortado. Toda doação é bem-vinda”, destaca Bruna.

A expectativa também é positiva por parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste. “Esperamos contar com a solidariedade das pessoas para que a ação deste ano seja um sucesso. A ação do ano passado teve um resultado muito bacana e esperamos que a ação deste ano supere a anterior”, diz Carla Eliana Bueno, superintendente da Rede Feminina.

O Tivoli Shopping tem um longo histórico de ações sociais e todos os anos apoia essa causa, promovendo ações em prol da campanha Outubro Rosa. “O mês de outubro é marcado pela conscientização sobre o câncer de mama e o Tivoli, mais uma vez, está se dedicando a essa campanha. Nosso objetivo é envolver a comunidade e, de certa forma, acolher as mulheres que estão em tratamento, lutando contra um câncer”, observa Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

“O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre mulheres e quanto antes a doença for detectada, maiores são as possibilidades de cura, por isso, a campanha Outubro Rosa é tão importante. Ações de conscientização como essa são sempre necessárias”, afirma Paula.

Lounge Rosa

O Lounge Rosa ficará montado no Tivoli Shopping até o próximo dia 23 para chamar atenção das pessoas que passarem pelo local e promover a conscientização sobre o Outubro Rosa e a importância da busca de um diagnóstico precoce do câncer de mama.

“O Outubro Rosa é um movimento internacional de prevenção, orientação e mobilização. É o momento de trazer a conscientização sobre essa causa, que é tão importante. Quanto mais visibilidade a gente dá para essa causa, mais pessoas vamos conseguir sensibilizar para a importância de buscar saúde e prevenção”, destaca Carla.

Representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste ficarão no lounge, fazendo a distribuição de panfletos educativos, prestando orientações e informações sobre a doença ao público e explicando sobre o acesso a serviços na entidade e também na rede pública de saúde. No local, também serão vendidos pins e camisetas da campanha Outubro Rosa 2022 para arrecadar fundos.

Entre os dias 17 e 23, a Rede Feminina de Combate ao Câncer também recebe no Lounge Rosa doações de mantimentos não perecíveis, leite, produtos de higiene e produtos de limpeza. Os donativos deverão ser depositados na sacola personalizada que estará no espaço. Toda a arrecadação será destinada às mulheres assistidas pela instituição.

“Os cortes de cabelos são gratuitos, mas orientamos a todos que vierem, se puderem, que contribuam também fazendo a doação de um desses itens que a Rede Feminina está arrecadando. Pode ser um quilo de alimento, uma caixinha de leite, um sabonete, uma pasta de dente, um pacote de absorventes… a doação de qualquer item já conta muito”, reforça Paula.

Livro e painel instagramável

No começo do mês, o Tivoli Shopping foi sede do lançamento do livro “Crônicas de Primavera: O Ressignificar de Mulheres Reais”, também em prol do Outubro Rosa. A obra reúne a trajetória de dez pacientes da Oncologia Clínica da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que abriram seus corações para relatar suas histórias de luta contra a doença. O prefácio foi escrito pela superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, Carla Eliana Bueno, que também compartilhou seu relato. O coquetel de lançamento do livro ocorreu no último dia 4, no restaurante Estação Valentina.

Para enfatizar a promoção à saúde, a obra traz entrevistas com o coordenador do serviço de Oncologia da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, o médico Gilmar Nepomuceno Araújo, que comenta sobre a importância do acolhimento e traz perspectivas para o futuro do tratamento do câncer, e com a médica oncologista Tatiana Bonvino e Silva, que esclarece dúvidas e compartilha informações sobre a prevenção do tratamento da doença.

Para adquirir um exemplar do livro, basta doar um pacote de absorvente, de qualquer marca ou tamanho. O item deverá ser entregue na recepção do prédio de Vendas e Administrativo da Unimed em Americana.

Além da obra impressa, o projeto conta com um painel instagramável, que está instalado no Tivoli Shopping, e disponível para fotos. Até o dia 17, o painel ficará em frente ao Estação Valentina e, entre os dias 17 e 23, em frente ao San Marthyn Studio Hair. O uso é gratuito.

A Rede Feminina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste é uma instituição sem fins lucrativos, criada para a defesa e garantia de direitos de pessoas de qualquer idade, e seus familiares, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, que vivenciam violações de direitos, com ênfase nos de consequência oncológica.

Embora não seja uma instituição de tratamento médico, a Rede Feminina atua com uma equipe multidisciplinar, trabalhando nas consequências que o câncer traz e nas vulnerabilidades que a doença impõe aos pacientes.