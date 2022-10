Alegria e valorização da vida. Cercado de emoção, entre lágrimas de alegria e de superação, teve início no último sábado (1º) o movimento Outubro Rosa em Santa Bárbara, com o 4º Desfile das Mulheres Guerreiras. O evento realizado no Villa Multimall contou com a participação de mulheres que lutam ou que já venceram a batalha contra o câncer.

Recepcionadas pela secretária de saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, e pelo vice-prefeito, Felipe Sanches, participaram do Desfile: Célia Domingues de Oliveira, Marilza Aparecida Corrêa Donanzan, Ana Maria Gomes Monteiro, Maria Madalena Corrêa, Regina Pereira da Costa Coletti, Sandra Regina de Oliveira, Kely Araujo Gomes, Vera Lúcia Bueno Boschiero, Miriam Elpídio de Melo Fernandes e Maria de Lourdes dos Santos Teixeira. Todas receberam brindes e foram homenageadas durante a iniciativa.

Como parte da programação, na data também foi lançada uma exposição fotográfica retratando as mulheres do Desfile. Nas imagens, as pacientes seguram medalhas, troféus e sobem ao pódio, em uma analogia da luta e da aclamação da vitória em modalidades esportivas com o trilhar e o vencer da doença. A mostra seguirá disponível até dia 31 de outubro, das 6 às 23 horas, ao lado da Praça de Alimentação do Villa Multimall, com entrada gratuita.

Além do desfile e da exposição, também foi apresentada a programação de serviços relacionados à saúde das mulheres, que ocorrerá ao longo do mês na Rede Municipal de Saúde. O evento também contou com apresentação do coral das crianças do Colégio Objetivo.

Visando a intensificação de informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero, a partir desta segunda-feira as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e o Centro de Referência em Saúde da Mulher passaram a contar com decoração especial, solicitações de mamografia e coleta de papanicolaou e Salas de Espera Ativa sobre o tema. Os demais setores da Saúde também estarão mobilizados com a Campanha, por meio de palestras e divulgação dos serviços disponíveis na rede.

O evento de sábado contou com apoio do Villa Multimall, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Colégio Objetivo, Cristiantex Magazine, Loja Cenariun, Loja Stela, Aquarela Modas, Modas Kauana, Bel Modas, Bella Cor, Loja Corion, Santos Calçados, Xodó Cosméticos, Adorana Cosméticos, Lacqua Flores, Konkist Flores e secretarias de Esportes, de Cultura e Turismo, de Desenvolvimento Econômico e de Governo.