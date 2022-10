Horóscopo de sábado 1 de outubro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Neste momento uma chama de amor estará inundando seu corpo e sua mente. Assim, é muito provável que você passe o dia todo pensando em se declarar a essa pessoa. Não vai querer…

Dinheiro & Trabalho: No que se refere ao trabalho, sua criatividade será ampliada graças à energia dos astros. Desse modo, terá muito ânimo para resolver alguns detalhes de um projeto que você terá que entregar em… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Para conquistar alguém você deve ser honesto desde o início. Então, deve ter uma comunicação transparente, aberta e afetuosa com a pessoa pela qual está apaixonado. Como os…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, os astros recomendam que tenha calma e sangue-frio. Afinal, pode ser que cada iniciativa deva basear-se na experiência para assim tomar as decisões corretas. Apenas cuide… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Poderá perceber que essa amizade especial está tomando uma direção maravilhosa. Desse modo, você experimentará um verdadeiro avanço em sua vida sentimental. Há uma energia…

Dinheiro & Trabalho: Esteja preparado para conseguir o que deseja com relação ao seu trabalho. Afinal, você terá uma grande energia física e uma grande criatividade para obter muito mais a nível profissional… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Atualmente tudo está correndo perfeitamente em sua vida sentimental. Assim, se você está iniciando um relacionamento amoroso haverá muita harmonia entre vocês. Também perceberá…

Dinheiro & Trabalho: Sempre é necessário não deixar tarefas pendentes para outro dia. Desse modo, deve aproveitar ao máximo suas horas de trabalho. Além disso, está proibido procrastinar e procure soluções… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Está no período certo para poder se manifestar perfeitamente e expor tudo o que está sentindo pela outra pessoa. Afinal, a Lua o apoia neste campo, não tenha pressa, tudo sairá conforme…

Dinheiro & Trabalho: Terá oportunidades reais e avassaladoras de crescer, você só precisa abrir a porta para a improvisação. Assim, você terá a oportunidade de melhorar sua situação de trabalho, contanto que… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A princípio, pode ser que tudo o que deseja para sua vida sentimental esteja diante de você. Mas não o está vendo. Se está esperando que apareça alguém melhor, vai viver uma vida insatisfeito…

Dinheiro & Trabalho: É importante ter uma abordagem positiva no campo profissional. Isso se traduz em uma maior confiança em si mesmo e nas suas chances de sucesso. Por outro lado, pode gastar algumas horas… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nos assuntos do coração você sabe que tem muito a ganhar. Ainda mais que está pronto para fazer qualquer coisa para facilitar um encontro com aquela pessoa que ocupa seus pensamentos…

Dinheiro & Trabalho: À primeira vista, neste mês terá boas chances de se destacar no seu trabalho. Poderá até receber elogios por parte dos superiores o que pode ser benéfico em um curto prazo. No plano financeiro… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Finalmente terá o momento tão esperado nos assuntos do coração. Ficará surpreso e feliz porque alguém que gosta quer ter um encontro para falar sobre algo muito importante para…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, tudo começará a correr bem no trabalho. Desde que planeje suas ações com sabedoria e racionalidade, conseguirá resolver os problemas com mais eficiência obtendo melhores… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É possível que alguns pequenos obstáculos não o deixam avançar com relação à pessoa que ama. Contudo, as estrelas o ajudarão para que você supere todos eles. Afinal, já sabe que ela gosta…

Dinheiro & Trabalho: Desfrute e aproveite este fim de semana para carregar as pilhas. Ainda mais, porque é possível que, nos próximos dias você tenha muitas responsabilidades e tarefas a cumprir. No trabalho, neste… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Por fim as coisas começam a se movimentar no seu campo sentimental. O momento é bom para encontrar o amor verdadeiro em alguém que pode ser sua alma gêmea. Ainda mais que…

Dinheiro & Trabalho: Talvez na próxima semana terá algumas atividades extras que você não esperava. Contudo, vai gostar porque elas serão enriquecedoras para sua vida profissional e o melhor de tudo é que acabará… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Agora é a hora de se preparar para ter tudo pronto e investir em uma pessoa que ama muito. Isso o deixará muito mais animado e feliz em todos os sentidos. Seus sentimentos são um…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, tente usar de maneira adequada seus horários para render mais aproveitando cada minuto. Portanto, precisa dar prioridade aos seus deveres para não se sobrecarregar. Antes de tudo… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nestes dias você será uma das pessoas mais românticas do mundo. É bem provável que queira estar perto da pessoa que gosta. As estrelas recomendam mais coragem e tenacidade. Portanto.

Dinheiro & Trabalho: Estão previstas jornadas muito produtivas em que haverá coincidências maravilhosas que não poderá explicar racionalmente. O importante é que você goste, que se deixe levar pelo momento presente… Continue lendo o signo Peixes