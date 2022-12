O assunto é ouro na carne! As bem poderia ser o ouro na culinária de modo geral. E melhor ainda, poderia ser o consumo de ouro pelo ser humano desde que o mundo é mundo. Afinal, o ouro é algo que causa um certo fascínio não de hoje, mas para grandes civilizações ao longo da história. Não são poucos os historiadores que já afirmaram que reis, faraós e grandes líderes da humanidade já consumiam ouro há mais de cinco mil anos. Pois de acordo com estes historiadores, grandes personagens se notabilizaram por consumir ouro em busca de força, poder e respostas para os grandes dilemas da humanidade.

Mas trazendo a temática do consumo de ouro para os dias atuais, notamos que comer ouro ainda permeia o imaginário da humanidade. Afinal, quem não gostaria de poder mostrar ao maior número de amigos, que está diante de um belo, nobre e amaciado bife totalmente coberto de ouro? Quando jogadores da seleção brasileira se juntaram diante de uma iguaria, tratada com ouro por Nusret Gokçe, o chef das celebridades mundiais, eles apenas confirmaram uma tendência: sim, as pessoas gostam de viver experiências e quando se trata de ouro, estas experiências se tornam ainda mais especiais.

NO BRASIL, CACHAÇA COM FLOCOS DE OURO COMESTÍVEL JÁ BRILHA DESDE 2014!

Sim, você não precisa necessariamente de um corte das carnes mais nobres e caras do mundo para consumir o ouro comestível. Aqui mesmo no Brasil a Middas Cachaça já traz ouro 23 quilates comestível desde 2014. O ouro da Middas tem 23 quilates e é tratado por um laboratório alemão antes de obter da União Europeia o certificado de pureza máxima.

“O ouro que usamos não tem sabor e não é nem de perto o mesmo ouro utilizado pela indústria mundial de jóias, é um ouro pronto para ser consumido por qualquer ser humano”, afirma Leandro Dias, CEO da Middas Cachaça. O empresário se notabiliza por ter criado a única Cachaça do planeta a dar ao apreciador a experiência de consumir ouro de verdade.

A fala de Leandro Dias é corroborada pela ciência. Na Universidade de Campinas, Jorge Herman Behrens, especialista em Tecnologia de Alimentos explica que, principalmente na culinária francesa e no Oriente Médio, folhas de ouro são utilizadas para decorar uma infinidade de pratos. O especialista explica ainda que o uso do ouro na alimentação é uma experiência antiga e que sempre esteve ligada aos símbolos de poder e status que o ouro carrega consigo.

MIDDAS CACHAÇA E CARNE NOBRE É A MAIS PERFEITA DAS COMBINAÇÕES

A Middas Cachaça, em sua versão Reserva dos Proprietários é envelhecida em tonéis das madeiras Carvalho Americano virgem, Carvalho Francês de primeiro uso (ex-vinho do Porto), Amburana e Acácia. Com notas de côco, baunilha e chocolate, a Middas possui a harmonização perfeita com cortes nobres de churrasco, como Picanha ou um bom bife Chourizo, por exemplo.

SOBRE A MIDDAS CACHAÇA

A Middas Cachaça tem duas versões. A clássica, um blend de Cachaças armazenadas em Tonéis da madeira Amendoim do Campo, Jequitibá e um leve toque de amburana. Já a versão Reserva dos Proprietários é uma edição exclusiva que a cada ano recebe apenas 1.532 garrafas, todas numeradas e assinadas por seus proprietários. O número é uma homenagem ao ano de nascimento da Cachaça, na Capitania de São Vicente, no litoral de São Paulo. Para adquirir a Middas Cachaça, em promoção de Black Friday, basta clicar no site:

https://www.middascachaca.com.br/compre-agora