Conselheiro Tutelar e marido da vereadora Leonora do Postinho, Osmar Périco avalia se vem ou não candidato a deputado estadual este ano. Osmar teve sua filiação ao PSB ‘abonada’ pela nova estrela do partido, a deputada federal Tabata Amaral. Caso saia candidato, OP vai ser a dobrada de Tabata na região. O PSB deve ter como candidato a estadual o ex-vereador de Santa Bárbara Dr. José, dobrada do ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete.

LEONORA TENTA– Segundo Osmar, Leonora ainda tenta ser candidata a deputada estadual pelo PDT e a prioridade do grupo é ela, que foi eleita em 2020 para voltar à Câmara de Americana. Osmar entraria como ‘plano B’ do grupo.