Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio tem a função de um certificador, destacando aqueles que se sobressaem como os melhores entre os maiores do Brasil. “Ancoramos a definição do grupo de finalistas a métricas de engajamento e alcance, e os Top3 iBest são aqueles que tem conseguiram se eleger entre os gigantes” aponta Wettreich, e complementa: “O Brasil se destaca mundialmente na relevância digital que nossos influenciadores possuem, confirmada a partir da análise de suas métricas. Podemos afirmar que os vencedores do iBest fazem parte de uma seleta lista dos influenciadores mais relevantes em todo o mundo”.