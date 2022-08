Victor Mirshawka, gestor, palestrante e consultor, lançará, no segundo semestre de 2022, a série Trabalhabilidade. O primeiro volume, A Obrigatoriedade da Adaptação, focada no impacto da tecnologia no mercado de trabalho, já está disponível nas livrarias físicas e digitais.

Mirshawka atuou como gestor educacional, palestrante e professor em toda a carreira executiva, além de atleta de basquete. Engenheiro, mestre em Estatística, e autor de dezenas de livros, publicará ainda mais dois volumes: A Necessidade da Agilidade e A Essencialidade do Aperfeiçoamento, pela DVS Editora, na qual atua como consultor editorial.

“Minha intenção foi a de analisar ao máximo o conceito de trabalhabilidade, isto é, a capacidade de uma pessoa gerar renda para si a partir de seus talentos e por toda a vida”, conceitua o empresário. Para ele, trabalhabilidade é quando o indivíduo se preocupa com o trabalho, ou seja, o vê como algo além de um simples emprego ou ocupação. Já a adaptação, tema central do primeiro tomo, é o processo pelo qual os seres humanos desenvolvem características que os ajudam a sobreviver no seu meio.

O principal objetivo do autor é ensinar ao leitor como adaptar-se para ter um trabalho que garanta mais que uma renda, mas soluções para prosperar na vida. Mirshawka traça um panorama sobre as condições de trabalho no século 21, as barreiras a serem vencidas, que incluem a escolha da carreira profissional, a concorrência acirrada por empregos e as inúmeras inovações tecnológicas.

“Não é segredo para ninguém: a forma de trabalhar hoje em dia não é a mesma de há dez anos e, praticamente, nem se compara com o que era feito 20 anos atrás. Muita tecnologia foi incorporada e aconteceram significativas transformações em todas as áreas. Justamente para que as pessoas aprendam a desenvolver a sua trabalhabilidade que decidi escrever esses três livros”, fundamenta Mirshawka, que além da carreira executiva também foi jogador de basquete. Pela Seleção Brasileira, consagrou-se campeão mundial em 1963 e medalhista olímpico em Tóquio, no ano seguinte.

Ficha técnica

Título: Trabalhabilidade

Subtítulo: A Obrigatoriedade da Adaptação

Autor: Victor Mirshawka

Editora: DVS Editora

Sobre o autor: Victor Mirshawka é engenheiro, mestre em Estatística, professor, autor de dezenas de livros, gestor educacional, palestrante, consultor editorial da DVS Editora e editor da revista Criática.