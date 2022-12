A Decolar – empresa de viagens líder da América Latina – analisou os hábitos dos consumidores que compram viagens pela internet. O estudo foi realizado pelos especialistas em UX (experiência do usuário, em inglês) da companhia e destaca que as pessoas (viajantes) estão cada vez mais fiéis ao mesmo canal de busca e compra. De acordo com o levantamento, o consumidor que usa a tecnologia escolhe o canal conforme o lugar onde está e de acordo com o que for mais cômodo e simples de usar. Além disso, as pessoas instalam apps de viagem principalmente para gerenciar suas reservas e ter acesso a ofertas exclusivas.

“O aplicativo Decolar é central para o negócio da companhia”, afirma Patricio Furno, diretor de UX da empresa. “Isso se reflete em nossos resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022, em que as transações móveis representaram 46% do total.”

Independentemente de se pensar ou não em viajar com frequência, 83% dos usuários costumam sair de sua cidade com fins turísticos. Aqueles mais conectados com a ideia de viajar consomem semanalmente conteúdos audiovisuais para se inspirar e motivar a viajar, desde séries e filmes até blogs de viagens. “As emoções e sensações positivas trazidas pelas viagens são muito intensas, similares às experimentadas em momentos com família e amigos” diz Furno.

Sobre a Decolar

