Os 3 tratamentos estéticos mais eficazes hoje no Brasil

O mercado de tratamentos estéticos apresenta um

crescimento significativo. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil é o segundo no mundo em número de procedimentos estéticos realizados, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novas técnicas, surgiram opções cada vez mais eficazes para quem busca melhorar a aparência. A Clínica Leger, que há 15 anos trabalha com preenchimento facial, corporal e tratamento para celulite, aponta os três tratamentos que têm se destacado como os mais eficazes disponíveis atualmente: Morpheus, a Harmonização Glútea e o Profhilo.

1) Morpheus: produção de colágeno

O Morpheus é um tratamento inovador que utiliza radiofrequência microagulhada para estimular a produção de colágeno e tratar flacidez, rugas e textura da pele ao mesmo tempo. Essa técnica não invasiva é indicada para prevenção e redução da falta de sustentação da pele pelo envelhecimento ou no pós-operatório de cirurgias como lipoaspiração ou abdominoplastia que também costumam originar o problema.

O grande diferencial está na utilização das microagulhas do aparelho para vencer a barreira da pele e estimular a produção de colágeno de dentro para fora, o que aumenta a efetividade do tratamento. Tudo realizado em consultório e com retorno à rotina no mesmo dia.

2) Harmonização Glútea: volume, flacidez e irregularidades

Já a Harmonização Glútea é um procedimento que tem sido muito procurado por proporcionar a remodelação corporal sem cirurgia e de maneira natural, além de melhorar a flacidez e a qualidade geral da pele.

“São diversas as queixas que trazem o paciente ao consultório para falar sobre o bumbum. Entre os objetivos estão a redefinição de medidas dos glúteos, o desejo de empinar o bumbum e a redução da flacidez, outra, também bastante frequente, é a depressão trocantérica, aquele achatadinho na lateral do bumbum que pode ser corrigido com preenchimento”, explica Dra Gina Matzenbacher, dermatologista da Clínica Leger.

O preenchimento de glúteos é a técnica mais utilizada para harmonização. O procedimento é realizado com implantes líquidos que ajudam a moldar o contorno corporal contribuindo para definir a forma dos glúteos e é feito no próprio consultório médico com anestesia local, sem sedação, sem cirurgia, sem corte e sem internação.

Atualmente existem cinco produtos com autorização legal da Anvisa para serem comercializados no Brasil, são eles: ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, ácido polilático e polimetilmetcrilato ou PMMA. O produto a ser utilizado é um dos pontos a ser definido em conjunto com o médico

3) Prophilo: hidratação e remodelação tecidual

Por fim, o Profhilo, o ácido hialurônico injetável de maior concentração do mercado (64g/2ml) com baixa viscosidade e alta fluidez, capaz de atingir as três camadas da pele. A substância é considerada um biorremodelador celular, capaz de restaurar a estrutura dos tecidos, sem intenção de preencher. A capacidade de atrair água do ácido hialurônico cria um ambiente favorável para as estruturas básicas das células, o que contribui para uma pele mais saudável e mais jovem.

O Profhilo é composto de ácido hialurônico ultrapuro, livre de agentes químicos, sendo indicado para tratar a flacidez, as linhas finas e as rugas, além de melhorar a hidratação, luminosidade, cor e textura da pele.

Cuidados antes de realizar um procedimento

Cada um dos tratamentos apresenta benefícios específicos e pode ser indicado para diferentes necessidades estéticas. No entanto, é importante ressaltar que esses tratamentos devem ser realizados apenas por médicos capacitados e com experiência na área, para minimizar as chances de complicações e aumentar as possibilidades de alcançar a aparência desejada.

Modelo Brysa Sousa é vítima do golpe do aluguel

A modelo e empresária Brysa Sousa, conhecida por ser uma das criadoras de conteúdos mais famosas do OnlyFans no Brasil, foi vítima de um golpe na última semana, ao tentar alugar um flat, na região do Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, com uma corretora chamada Andreza Cristina e ela teve um prejuízo muito grande que chega a aproximadamente R$ 15 mil.

Ela teve que arcar com um sinal (depósito inicial para conseguir as chaves do flat) no valor de cerca de R$ 15 mil como garantia para alugar o flat no período de um ano, porém, a corretora fez todo o que um golpista realiza. Levou a vítima até o imóvel para mostrar e demonstrar mais confiança para fechar o contrato, incluindo nome de terceiros, onde neste caso usou a conta dos filhos para receber o valor repassado, que foram Larissa Penteado de Sousa e José Guilherme Penteado de Oliveira. Após o depósito, Brysa Sousa reparou que a corretora mudou a imagem do seu Whatsapp para uma foto de luto e parou de responder suas mensagens.

Brysa ficou muito chocada com o golpe que sofreu, pois ela chegou até visitar o flat e pediu algumas melhorias para que alugasse, porém quando foi entrar no imóvel no dia 03/04, se deparou com o mais improvável, com o dono do imóvel que desconhecia que o flat estava sendo alugado e nem sabia quem era Andreza Cristina, nem o síndico sabia algo a respeito, foi quando ela descobriu que a documentação do aluguel estava toda errada e percebeu que foi vítima de golpe. Por isso, ela resolveu desabafar, alertar outras modelos para não caírem no mesmo esquema e demonstrar provas.

