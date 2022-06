As equipes do Unidos do Orquídeas e do E.C. Europa decidem nesta quarta-feira (22) o Campeonato Barbarense de Futsal Feminino, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). A final será disputada no Ginásio Municipal “J.J. Bellani”, ao lado do Parque Araçariguama – Jardim Itamaraty, às 19h45.

O E.C. Europa chega à decisão com 100% de aproveitamento no campeonato, vencendo as cinco partidas disputadas, com 31 gols marcados apenas um sofrido. O Unidos do Orquídeas tem três vitórias, um empate e uma derrota, com 14 gols anotados e 4 sofridos.

