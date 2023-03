Alguns vereadores de Santa Bárbara d’Oeste fizeram vídeos no Ecoponto do Planalto do Sol, nesta sexta-feira, mostrando uma grande quantidade de fraldas descartadas em um container.

Felipe Corá (Patriota), Celso Ávila (PV) e Carlos Fontes (PSD), sem antes checar qual era a procedência do material e o real motivo do descarte, gravaram vídeos esbravejando e levantando possibilidades sobre a origem dos itens descartados.

Um dos principais opositores ao atual governo na Câmara, Corá foi além e tentou lucrar com a situação insinuando que o material poderia ser do poder público. O vereador, que no vídeo afirma que ainda apuraria a situação, chegou a falar que “o dinheiro do povo tem que ter respeito”.

O material descartado não é da prefeitura e sim de uma farmácia particular do bairro Cidade Nova. Segundo informações apuradas pelo NM, na forte chuva dessa semana, a farmácia sofreu com vazamentos e os itens teriam molhado.

