O sonho de viver de investimentos ou conseguir uma renda extra por meio de operações no mercado financeiro tem levado cada vez mais brasileiros para a Bolsa de Valores (B3). O day trade é uma das modalidades que mais se popularizou no país nos últimos anos, em função de diversos fatores, como a possibilidade de ganho em pouco tempo, evolução das plataformas gráficas de negociação, o baixo valor necessário para início e a agilidade de abertura de contas em corretoras. Mas apesar dessa popularização, é preciso preparo para garantir um retorno positivo e, principalmente, evitar prejuízos.

Para mostrar, na prática, todos os detalhes das operações na bolsa, o trader e especialista do mercado financeiro Rogério Araujo ministra, de 2 a 5 de agosto, o curso Vítreo Trading. Com aulas presenciais, o curso será realizado na sede da corretora de investimentos Vítreo, em São Paulo.

“Os alunos terão a oportunidade de aplicar as metodologias ao vivo e ver tudo acontecendo em tempo real. Será uma experiência única e de muito aprendizado para quem tem interesse em operar na bolsa de valores”, comenta Rogério Araujo.

Para o especialista, um dos erros mais comuns cometidos por quem começa a investir na bolsa de valores é tentar realizar grandes operações sem preparo e entendimento dos mecanismos do mercado financeiro. A consequência mais comum são prejuízos catastróficos que podem levar à falência.

Araujo é conhecido no mercado financeiro como especialista em operações de curto prazo (compradas ou vendidas) em empresas brasileiras. Há mais de 28 anos utiliza um método próprio para operar e ganhar dinheiro com operações no mercado financeiro. Também é líder educacional na corretora de investimentos Vítreo. Todos os dias o especialista está na sala de trade, ao vivo. As operações podem ser acompanhadas ao vivo, gratuitamente.