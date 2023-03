Operação “Liberdade” da DISE apreende mais de 22kg de drogas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, na manhã desta segunda-feira, a 2ª Fase da Operação “Liberdade”, que tem por objetivo combater o intenso tráfico de drogas nas regiões do Parque da Liberdade e Jardim da Paz em Americana/SP.

Através de investigações que perduraram por todo o final de semana, foi possível identificar um imóvel que seria a provável “casa bomba”, local onde as drogas são embaladas e armazenadas. Hoje pela manhã, uma pessoa do sexo feminino, de 28 anos, foi abordada no imóvel alvo das investigações e, durante entrevista com os investigadores da DISE, acabou confessando que a casa era um depósito de drogas, apontando as localizações dos entorpecentes.

Foram apreendidos mais de 22 quilos de drogas entre cocaína e maconha, mais de 2.250 porções já prontas para a venda, além de 01 bombona de 50 litros de Lança Perfume. Também foram apreendidos 21.000 eppendorf’s vazios e diversos outros itens para fracionar e embalar os entorpecentes, 02 folhas com contabilidade do tráfico e 03 balanças digitais.

Diante dos fatos como se apresentavam no local, foi dada voz de prisão em flagrante à investigada, que foi conduzida juntamente com as apreensões para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial que corroborou a voz de prisão, adotando as medidas cabíveis de polícia judiciária.

Após o término dos trabalhos em sede de delegacia, a indiciada foi submetida a exame cautelar e conduzida à Cadeia Pública de Monte Mor, onde aguarda por Audiência de Custódia.

