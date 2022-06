A Polícia Militar Rodoviária autuou mais 379 motoristas na saída da Festa do Peão de Americana, no dia 17/06,sexta-feira. As autuações são por embriaguez ao volante ou recusa da realização do teste do bafômetro. Cada motorista recebeu uma multa de R$R$ 2.934,70.

De acordo com o Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob o efeito de álcool é considerada infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além da retenção do veículo e a multa.

Já os que recusarem a realizar o teste (Art. 165-A), a infração também é gravíssima, a habilitação suspensa por 12 meses, retenção do veículo e multa.

ACIDENTE. Às 06h na rodovia Anhanguera, km 124,500, norte, Americana/SP, houve um sinistro de trânsito sem vítima do tipo colisão traseira seguido de tombamento, envolvendo três veículos de passeio, dois destes oriundos do evento, sendo certo que acessaram a pista expressa no momento da chuva e ao passarem pela área de cones destinada à operação de fiscalização de trânsito, o condutor do veículo Livina, que transitava na faixa 2, alegou que reduziu a velocidade devido ao estreitamento por cones da 3ª faixa, ato contínuo, o Ford/Ka colidiu na sua traseira, este tombou e atingiu o BMW 318i que estava na faixa 1.

Após o sinistro, os três condutores foram convidados a fazerem o teste de etilômetro, dois resultaram negativos, porém o condutor do Ford/Ka, que causou o sinistro, recusou e foi devidamente autuado.