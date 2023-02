Operação da DISE contra o tráfico prende 2 no Lírios

Dois homens foram presos nesta terça-feira em uma operação da DISE de Americana contra o tráfico de drogas no Jardim dos Lírios.

Denominada operação “GAVIÃO”, a ação tinha como objetivo investigar denúncias do intenso e recorrente tráfico de drogas na Rua Gavião. Durante campana velada desenvolvida pelos investigadores da DISE, foi possível determinar 02 indivíduos que se revezavam na distribuição das drogas.

No momento oportuno, os investigadores da DISE conseguiram abordar os 02 indivíduos, realizando um cerco no local. Durante procedimento de busca pessoal, foi localizada 01 porção de maconha embalada em saquinho tipo zip-loc com 01 dos abordados e certa quantia em dinheiro com o outro.

Durante buscas realizadas no local da abordagem, os investigadores acabaram localizando mais 58 porções de maconha com a mesma embalagem da primeira, 03 celulares e R$430,00, totalizando R$ 449,00 com o que já estava nas vestes do abordado.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante aos investigados, sendo conduzidos juntamente com as apreensões para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial que corroborou o flagrante, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária.

Com o término dos trabalhos na sede da delegacia, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e posteriormente escoltados à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão por audiência de custódia.

