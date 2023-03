Operação “Amor Perfeito”, da Dise, prende 1 na Cidade Jardim

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, nesta quinta-feira, a “Operação Amor Perfeito”, visando combater o intenso tráfico de drogas na região dos bairros Cidade Jardim e Jardim dos Lírios. Um indivíduo, desempregado, de 29 anos, foi preso.

Durante investigações e campanas veladas na região, foi possível identificar o gerente do tráfico, bem como sua residência, que servia como depósito das drogas distribuídas na Rua Amor Perfeito. Com o término das investigações, foi representado junto ao poder judiciário americanense por mandado de busca domiciliar no local apurado.

LEIA TAMBÉM: Muita droga (30kg) no Zincão

A busca foi autorizada e o Mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Americana. Durante a execução da operação policial, o investigado foi abordado na via pública e conduzido à sua residência para cumprimento da ordem judicial. Durante as buscas, no telhado do imóvel, foi localizada uma bolsa verde contendo 420 papelotes de cocaína. No interior da residência, foi apreendida farta quantidade de embalagens plásticas vazias e 02 celulares.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado que foi conduzido juntamente com as apreensões para a Sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que corroborou a voz de prisão em flagrante. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento