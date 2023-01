Operação Matão, da Dise, apreende dinheiro venezuelano e drogas

A Dise de Americana deflagrou, durante a manhã desta quinta-feira, a Operação “MATAO”, que tinha por objetivo combater a distribuição de drogas na cidade de Sumaré/SP, mais especificamente na região do bairro Matão.

As investigações tiveram inicio a partir de denúncias anônimas que noticiavam a presença de um veiculo Honda Civic de cor preta realizando o abastecimento de entorpecentes na região. Pela manhã, durante campana velada nas principais vias do bairro Matão, o citado Honda Civic Preto foi avistado pelos investigadores. Foi feito o acompanhamento do veículo e valendo-se de momento oportuno e conveniente, contando com o controle do ambiente, 02 investigados que ocupavam o veículo foram abordados.

Durante a abordagem, 01 dos indivíduos lançou o telefone celular que portava que restou recuperado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser realizado o procedimento de busca veicular, foi encontrada uma bolsa com 03 tijolos de cocaína em forma de CRACK, além de 01 balança de precisão. No porta-luvas, foram localizadas diversas cédulas de papel moeda venezuelano totalizando $67.300,00 Bolívares.

Diante dos fatos como se apresentavam, foram confirmadas as notícias iniciais que constavam na denúncia anônima. Foi dada voz de prisão em flagrante aos investigados que foram conduzidos, juntamente com as apreensões, para a Sede da DISE.

A Autoridade Policial tomou conhecimento dos fatos e confirmou o flagrante, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Ao término dos atos, os indiciados foram submetidos a Exame Cautelar e escoltados para a cadeia pública de Sumaré, onde aguardarão por Audiência de Custódia.

