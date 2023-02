Operação “São Manoel”, da DISE, acaba com um preso

Uma operação da DISE (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, prendeu uma pessoa e apreendeu dinheiro e drogas na manhã desta sexta-feira. Após inúmeras denúncias a respeito do intenso e recorrente tráfico de drogas na esquina das ruas São Joaquim e São Lucas, no bairro São Manoel, foi desenvolvida uma investigação policial com equipes descaracterizadas da DISE que resultaram na “Operação São Manoel”.

A movimentação do tráfico foi monitorada de forma velada pelos policiais da DISE, que conseguiram encontrar o esconderijo dos kits de pedras de crack. O investigado, que fazia a distribuição das drogas aos usuários, foi abordado no momento em que ia ao esconderijo buscar mais drogas.

Durante a abordagem, foram localizados 03 kits fechados de crack, totalizando 42 pedras da droga, além de R$50,00 em cédulas trocadas que estavam nas vestes do abordado.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi conduzido, juntamente com as apreensões, para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que corroborou o flagrante e adotou as medidas cabíveis de polícia judiciária.

Com o término dos trabalhos na sede da delegacia, o indiciado foi submetido a exame cautelar e escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por Audiência de Custódia.

