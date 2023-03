Operação “181” da Dise, prende tatuador e marceneiro por tráfico

A Dise de Americana realizou, nesta segunda-feira, as fases 1 e 2 da “Operação 181”, que visa combater o tráfico de drogas através de denúncias realizadas no 181.

Na fase 1, os policiais prenderam um marceneiro, de 33 anos, no bairro Vila Galo. Já na fase 2, um tatuador, de 24 anos, do Jardim Bela Vista, foi pra cadeia.

Histórico: A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou na manhã desta segunda-feira a “Operação 181”, baseada em investigações desenvolvidas à partir de denúncias recebidas via “Disque Denúncia 181”. Durante a operação realizada 02 denúncias foram apuradas, dividindo o trabalho policial em 02 fases. Na primeira, foi explorada uma denúncia que noticiava a venda de drogas através de aplicativo de celular, na modalidade disque-drogas, sendo que o traficante residia na Vila Galo, em Americana. Durante a ação policial, o indivíduo alvo das investigações foi localizado no interior do imóvel denunciado, sendo que pelo local foram localizadas diversas porções de maconha, embalagens vazias, balança de precisão e 01 celular.

O investigado utilizava-se do aplicativo de comunicação “Discord” para oferecer e realizar as vendas das drogas. Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado que foi conduzido juntamente com as apreensões para a sede da DISE. A Ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que corroborou a voz de prisão em flagrante. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.

Drogas Apreendidas: 80 GRAMAS DE MACONHA TRITURADA; 08 PEDAÇOS DE MACONAH PESANDO 66 GRAMAS; 18 GRAMAS DE SEMENTES DE MACONHA

Objetos Apreendidos: EMBALAGENS VAZIAS DO TIPO “BIDU”; 01 ROLO DE PAPEL FILM; 01 BALANÇA DE PRECISÃO; 01 CELULAR

Na segunda etapa, foi realizada a abordagem de um indivíduo em frente ao endereço de um Estúdio de Tatuagens no Jardim Bela vista, em Americana. Durante entrevista com os investigadores da DISE no curso da abordagem pessoal, o investigado assumiu que mantinha drogas e outros itens para fracionamento e embalo de drogas no interior de sua residência, que ficava anexa ao estúdio de tatuagens. As buscas revelaram maconha, haxixe, dinheiro da venda de drogas, contabilidade, munições de calibre .380 e 01 simulacro de pistola.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado que foi conduzido juntamente com as apreensões para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que corroborou a voz de prisão em flagrante. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardará por Audiência de Custódia.

Drogas Apreendidas: 02 PEDAÇOS DE HAXIXE PESANDO 66 GRAMAS; 62 FLORES DE MACONHA PESANDO 25,7 GRAMAS; 03 PEDAÇOS DE MACONHA PESANDO 20 GRAMAS

Objetos Apreendidos: R$ 220,00; 02 CELULARES; MANUSCRITOS COM CONTABILIDADE DO TRÁFICO; 01 BALANÇA DE PRECISÃO; EMBALAGENS VAZIAS; 02 MUNIÇÕES DE CALIBRE .380; 01 SIMULACRO DE PISTOLA.