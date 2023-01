Segundo o Corpo de Bombeiros, 54 passageiros estavam a bordo do veículo. Vinte e seis não se machucaram, entre eles o motorista.

LUTO E MORTE NA ESTRADA- Acidente grave mata 4 pessoas na Anhanguera

Dos mortos, quatro corpos estão embaixo do veículo, de acordo com a corporação. O veículo pertence à Viação Catarinense e, segundo a polícia, fazia saiu de Florianópolis (SC) com destino a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

